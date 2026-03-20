Kako kriza utječe na život? 'Ako kreneš na more bez dovoljno goriva i motor stane - nema te nigdje'

Ribari se bude prije zore, ali ni tada ne dolaze lako do plavog dizela. Opskrba je ograničena na 250 litara na dan, što mnogima nije dovoljno za jedan radni dan. Antonio Šunjić, potpredsjednik Ceha za ribarstvo i akvakulturu Hrvatske obrtničke komore, upozorava da problem nije samo u ograničenju, nego i u dostupnosti goriva.

"Na nekim pumpama se ukrca velika količina, pa za ostale ne ostane ništa. Na Hvaru je posebno teško jer ne dopuštaju više od 250 litara dnevno. To ribaru nije dovoljno ni za izlazak na more i odrađivanje jednog radnog dana", kaže Šunjić. Dodaje kako je najveći rizik ostati bez goriva na moru.

"Ako kreneš na more bez dovoljno goriva i motor stane - nema te nigdje", upozorava. S problemima se suočavaju i poljoprivrednici. Ivana Pavić, koja podiže 30 hektara novih voćnjaka, najavljuje smanjenje opsega posla.

Nije problem samo u gorivu...

"Sigurno ću morati rezati poslove. Svaki dan moram koristiti automobil i trošiti običan dizel kako bih došla po svojih 250 litara. To će imati veliki financijski utjecaj", kaže Pavić. Ističe kako problem nije samo gorivo, već i rast cijena drugih inputa.

"Nije problem samo plavi dizel, nego i umjetno gnojivo. Cijene su porasle zbog rasta cijena plina", dodaje. Iz Ceha za ribarstvo poručuju da trenutačno poskupljenje goriva još nije utjecalo na cijene ribe, ali upozoravaju da bi se to moglo promijeniti ako rast cijena potraje. Predsjednik Vlade Andrej Plenković, koji je sudjelovao na sastancima u Bruxellesu o energetskoj krizi, najavio je nove mjere.

"Sa sličnim mjerama izaći ćemo u ponedjeljak kako bismo spriječili veliki skok cijena. Ovo bi mogla biti ozbiljnija i zahtjevnija kriza od one iz 2022.", rekao je Plenković. Po povratku u Zagreb održao je sastanke s ministrima o daljnjim koracima.

Vujčić: 'Ovo je veliki izazov'

Probleme imaju i mali distributeri goriva. Tvrde da trenutačno plaćaju gorivo više nego što ga smiju prodavati. Nikola Ključar, direktor tvrtke Euro benz derivati, upozorava na najgori scenarij.

"Ako Vlada ne reagira i ne omogući pozitivne marže, moguće je i zatvaranje. Na plavom dizelu marža je 20 centi, a na eurodizelu samo 7 centi", kaže. Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić smatra da je riječ o velikom izazovu.

"U karijeri sam prošao kroz mnoge krize, ali ovo je još jedan ozbiljan izazov. Vjerujem da smo u dobroj poziciji da ga riješimo", rekao je. Naglašava da mjere moraju biti privremene, ciljane i prilagodljive - takozvani model 3T. Situacija se, kako ističe, mijenja iz dana u dan. Ključni trenutak bit će početak tjedna, kada se očekuje predstavljanje novih Vladinih mjera.