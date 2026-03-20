Kako uštedjeti u krizi: Vožnja na par-nepar, kuhanje na struju, rad od kuće...

PREPORUKE /

Kao odgovor na energetsku krizu Međunarodna agencija za energiju objavila je savjete za ublažavanje posljedica rastućih cijena nafte na potrošače. Evo nekoliko preporučenih mjera: Kao za vrijeme korona krize preporuča se rad od kuće - smanjuje potrošnju nafte za putovanje na posao, posebno gdje su poslovi prikladni za rad na daljinu.

Također, snižavanje ograničenja brzine na autocestama za najmanje 10 kilometara na sat jer niže brzine smanjuju potrošnju goriva. Potiče se i korištenje javnog prijevoza, a kao kriznu mjeru u slučaju potrebe spominju izmjenično korištenje automobilima na cestama u velikim gradovima, ovisno o registracijama, odnosno takozvanu vožnju par-nepar.

Jedna od mjera je i povećanje dijeljenja automobila, dakle da se više ljudi vozi zajedno kao i bolji stilovi vožnje, održavanje vozila i optimizacija tereta što može smanjiti potrošnju goriva. Smanjenje poslovnih letova može brzo ublažiti pritisak na tržište kerozina pa se savjetuje izbjegavanje zračnog prometa gdje postoje alternative. Potiču se kuhanje na struju te druge moderne opcije koje mogu smanjiti ovisnost o ukapljenom plinu čija je cijena naglo skočila. O energetskoj krizi sinoć se do kasno raspravljalo na sastanku čelnika Europske unije pa evo poruke predsjednice Europske komisije:

"U nekim slučajevima, električna energija se oporezuje puno više od plina, djelomično i do 15 puta više. A to ne može biti tako. Stoga ćemo predložiti smanjenje poreznih stopa na električnu energiju i osigurati da se električna energija oporezuje manje od fosilnih goriva", rekla je Ursula von der Leyen.