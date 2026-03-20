Nema ga na cesti, ali ima na filmu: Evo što kažu autori filma 'Yugo ide u Ameriku'

A sad Yugo. Mnogima od nas to je bio prvi auto, mnogi od nas baš su se na Yugu naučili voziti. Možda se nije uvijek moglo ubaciti u prvu, možda je bio plastičan, možda ona siva ili smeđa unutrašnjost nije bila zadnji krik mode, možda ste po rezervne dijelove morali na Hrelić: ali auto kojem su se Amerikanci rugali da je najgori na svijetu, na ovim je prostorima bio popularan. Na cestama ih više gotovo i nema, ali zato je Yugo danas zvijezda filma.

Yugo ide u Ameriku je film Filipa Grujića i Alekse Borkovića koji su krenuli na put dug 47 dana u crnom yugiću.

Sve je počelo u Baltimoreu, provozali su se od Istočne do Zapadne obale, vozili yugo i po Time Squareu, a avanturu završili u Los Angelesu.

Baš ondje gdje je auto postao predmet ruganja. Razgovarali su s ljubiteljima yuga i onima koji ga još uvijek imaju u garaži. U srijedu je dokumentarac imao svoju premijeru na festivalu u Kopenhagenu.