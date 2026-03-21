Pitali smo Jandrokovića što misli o novim hrvatskim riječima: 'Ja bih da se uvede nova za premijera - Andrej'

Iz rubrike “besposlen pop i jariće krsti” izdvajamo riječi koje su pristigle na natječaj za nove hrvatske riječi. U najužu konkurenciju tako su ušle riječi poput dogrljenka, dohvatnica, budnosviješće, inostvor, izložnik, brzovid, zamrežje, lažnica, lomoples, presudnik, osvrtnica, narubno i još mnogo drugih.

Žiri časopisa Jezik na kraju je odlučio da prvu nagradu osvoji riječ presudnik koja treba zamijeniti popularnu kraticu Var iz nogometa. Dakle sportski komentatori ubuduće će izvještavati kako je sudac otišao do presudnika.

Drugu nagradu je osvojila riječ dohvatnica koja će zamijeniti dosadašnji widget, a treću nagradu osvojila je riječ narubno koju ćemo koristiti kad poželimo prozor otvoriti na kant. Ženo, de stavi prozor narubno!

Što misle o novim hrvatskim riječima pitali smo i usputne prolaznike na zagrebačkoj špici.