Kako smanjiti smrt motociklista na cesti? Policajac: 'Dvije su najčešće greške...'

70 POGINULIH PROŠLE GODINE /

Protueksplozijska služba policije dobila je 31 novo vozilo. Radi se o terencima te posebnim vozilima s boksom za smještaj pasa. Nova vozila vrijede 1, 8 milijuna eura od čega 75 dolazi iz europskih fondova za sigurnost.

Primopredaji vozila prisustvovao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović koji se osvrnuo i na proljetni početak sezone vožnje na dva kotača te poslao upozorenje. 'Upozorenje svima u prometu, pogotovo vozačima motocikala. Ovo je sad razdoblje kad smo i prošle godine zabilježili najveći broj pogibija na hrvatskim cestama. Želimo da se to spriječi. Želimo da ta poruka dođe do što većeg broja ljudi, kao što želimo da nam se generalno podigne prometna kultura u Hrvatskoj, a na tome i radimo', rekao je ministar.

Samo prošle godine je čak 70 motociklista poginulo na cestama. Prometni motociklist 1.postaje prometne policije PU zagrebačke Siniša Novak otkrio je da je najveća greška brzina i neiskustvo. 'Iskustvo vožnje motora je vještina na kojoj se radi i koja se gradi kroz cijeli život kroz iskustvo, kroz situacije koje čovjek prođe. Treba znati mogućnosti svog motocikla, ispravnost motocikla, ali najviše svoje vlastite mogućnosti', rekao je.

'U slučaju nepoznavanja ceste, kriva procjena ulazak, ako se ne uzme pravi kut, ako se prekasno doda gas, prerano doda gas, uvijek dolazi do opasnosti i do mogućnosti gubitka nadzora nad motociklom. I onda sukladno tome slijetanje i ne daj Bože teže posljedice', pojasnio je još Novak.

Kad se netko uključuje s autom, on traži auto, a ne motorista. To je potvrdilo, pojašnjava Novak, i istraživanje. 'Psihologija vozača je kad se uključuje u promet, oči traže velike objekte, vozila, automobile, kamione, autobuse. On eventualno vidi motocikl, ali jednostavno percepcija u mozgu ne dolazi', poručio je Novak.