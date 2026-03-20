Vučićeva raketa s Temua: Kakva je to država gdje se tajne otkrivaju u novinama, a ne na televiziji?!

SVI SU ZNALI, NITKO NIJE ZNAO /

Čim ovaj lik kaže kako su stvari ozbiljne onda znate da je neka za**bancija u pitanju. Jer stvarno ne možeš ozbiljno doživjeti situaciju u kojoj ministar obrane iz novina doznaje kakvo oružje Srbi imaju, pa se onda vadi da je on to već davno znao, pa ga predsjednik kara što je znao, a nije rekao, pa onda on kara predsjednika što je rekao to što je znao, pa premijer kaže da je znao što je i on znao, a onda na sve to dođe Njonjo i kaže stvari su ozbiljne.

Ali da bi stvari bile ozbiljne prvo bi država morala biti ozbiljna, ali kad bi država bila ozbiljna ovakve gluposti ne bi imali.

Prije svega u nekoj ozbiljnoj državi državni vrh informaciju o nekom novom srpskom oružju ne bi doznao iz novina. Vidio bi valjda na televiziji. Ima čak i neka državna televizija, pa ako je red da država negdje nešto dozna onda je to valjda na svojoj televiziji.

Osim toga Aleksandar Vučić nije morao ni kupovati ovu kinesku supersoničnu raketu, mogao je uštedjeti milijun i po dolara i napravit maketu.

Isti efekt bi izazvao. Hrvatski državni vrh bi se momentalno posvađao, maketa-raketa nama stvarno nije važno šta Srbi imaju, nama je važno da se mi imamo oko čega svađati. Ali da smo mi ozbiljna država i kad bi doznali za tu Vučićevu raketu-maketu svi skupa bi sjeli i napravili neku svoju lijepu raketu. Zoka donese karton, Plenki ljepilo, Njonjo škare, Anušić flomaster i onda sjednu za stol i mjere, režu, lijepe i da vidiš kakva bi raketa-maketa s tog stola izašla. I onda joj još dadu neko prigodno ime. Ne možeš je nazvati baš Beograđanka jer sad kažu kako to nije politički korektno ali može biti recimo Dorćolka. Pa da se ovi s Dorćola nasmrt prepadnu.