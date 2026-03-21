OPRAVDANO? /

Velikom hrvatskom talentu zabranjeno dati intervju: Evo zašto

Velikom hrvatskom talentu zabranjeno dati intervju: Evo zašto
Foto: IMAGO/imago sportfotodienst/Profimedia

Pavić je rođen u Njemačkoj i nastupa za mladu reprezentaciju zemlje u kojoj je rođen, ali su mu roditelji Hrvati pa samim time ima i pravo igrati za 'Vatrene'

21.3.2026.
9:19
Sportski.net
Veliki talent Bayerna Filip Pavić nedavno je debitirao za Bavarce i sa 16 godina, jednim mjesecom i 27 dana postao treći najmlađi igrač u povijesti Lige prvaka.

Ali, to slavlje nije mogao "podijeliti" sa svijetom upravo zato što je premlad. Naime, prema njemačkom zakonu mlađi od 18 ne smiju raditi nakon 23 sata, a budući da je Pavić izašao iz svlačionice gotovo pola sata kasnije, nije mogao dati intervju jer bi se to smatralo poslom.

Pavić je u igru ušao u 72. minuti umjesto hrvatskog reprezentativca Josipa Stanišića, a na Transfermarktu vrijedi milijun eura.

Pavić je rođen u Njemačkoj i nastupa za mladu reprezentaciju zemlje u kojoj je rođen, ali su mu roditelji Hrvati pa samim time ima i pravo igrati za "Vatrene".

BayernLiga PrvakaNjemačkaZakon O Radu
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
