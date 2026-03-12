Požar u virovitičkom noćnom klubu je podmetnut! Gorio je i prije nekoliko mjeseci...
Na svu sreću u klubu nije bilo nikoga u trenutku izbijanja požara
Jučerašnji požar u virovitičkom caffe baru i noćnom klubu Mr. Jack je podmetnut, potvrdila je u četvrtak policija koja traga za počiniteljem.
Očevidom i dosadašnjom istragom utvrđeno je da je u noći na srijedu malo iza jednog sata ujutro nepoznati počinitelj razbio staklo na terasi kluba i kroz njega ubacio nepoznatu zapaljivu tvar koji je zapalio otvorenim plamenom.
"Uslijed toga došlo je do zapaljenja terase, a požar se proširio i na unutrašnjost objekta. Počinitelj se potom udaljio u nepoznatom smjeru", kažu u policiji.
Nasreću, u klubu nije bilo nikoga u trenutku kad je izbio požar.
Požar u istom klubu u listopadu
Vatrogasci su objavili fotografije izgorenog noćnog kluba. Kada su stigli na intervenciju, požar je već bio u razbuktaloj fazi.
Kada ušli u sam objekt, vidjeli su da je riječ o velikoj šteti nastaloj djelovanjem vrućih požarnih plinova. Vatra se proširila i na manji dio krovišta.
O svemu je obaviješteno Općinsko državno odvjetništvo u Virovitici.
Policija nastavlja kriminalističko istraživanje kako bi pronašla počinitelja i utvrdila sve detalje.
Podsjećaju da je isti noćni klub gorio i u listopadu prošle godine. Protiv tri osobe tada su podnesene kaznene prijave nadležnom državnom odvjetništvu.
POGLEDAJTE VIDEO: Vatrogasci cijelu noć gasili požar u luci Bajnice, mještani u nevjerici promatrali: 'Uvijek misliš najgore'