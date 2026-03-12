Požar u virovitičkom noćnom klubu je podmetnut! Gorio je i prije nekoliko mjeseci...

Jučerašnji požar u virovitičkom caffe baru i noćnom klubu Mr. Jack je podmetnut, potvrdila je u četvrtak policija koja traga za počiniteljem.

Očevidom i dosadašnjom istragom utvrđeno je da je u noći na srijedu malo iza jednog sata ujutro nepoznati počinitelj razbio staklo na terasi kluba i kroz njega ubacio nepoznatu zapaljivu tvar koji je zapalio otvorenim plamenom.

Foto: Javna vatrogasna postrojba Grada Virovitice/Facebook

Foto: Javna vatrogasna postrojba Grada Virovitice/Facebook

"Uslijed toga došlo je do zapaljenja terase, a požar se proširio i na unutrašnjost objekta. Počinitelj se potom udaljio u nepoznatom smjeru", kažu u policiji.

Nasreću, u klubu nije bilo nikoga u trenutku kad je izbio požar.

Požar u istom klubu u listopadu

Vatrogasci su objavili fotografije izgorenog noćnog kluba. Kada su stigli na intervenciju, požar je već bio u razbuktaloj fazi.

Foto: Javna vatrogasna postrojba Grada Virovitice/Facebook

Kada ušli u sam objekt, vidjeli su da je riječ o velikoj šteti nastaloj djelovanjem vrućih požarnih plinova. Vatra se proširila i na manji dio krovišta.

O svemu je obaviješteno Općinsko državno odvjetništvo u Virovitici.

Policija nastavlja kriminalističko istraživanje kako bi pronašla počinitelja i utvrdila sve detalje.

Podsjećaju da je isti noćni klub gorio i u listopadu prošle godine. Protiv tri osobe tada su podnesene kaznene prijave nadležnom državnom odvjetništvu.

POGLEDAJTE VIDEO: Vatrogasci cijelu noć gasili požar u luci Bajnice, mještani u nevjerici promatrali: 'Uvijek misliš najgore'