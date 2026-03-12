FREEMAIL
PRIZORI UŽASA /

Požar u virovitičkom noćnom klubu je podmetnut! Gorio je i prije nekoliko mjeseci...

Požar u virovitičkom noćnom klubu je podmetnut! Gorio je i prije nekoliko mjeseci...
Foto: Javna vatrogasna postrojba Grada Virovitice/Facebook

Na svu sreću u klubu nije bilo nikoga u trenutku izbijanja požara

12.3.2026.
12:54
Dunja Stanković
Javna vatrogasna postrojba Grada Virovitice/Facebook
Jučerašnji požar u virovitičkom caffe baru i noćnom klubu Mr. Jack je podmetnut, potvrdila je u četvrtak policija koja traga za počiniteljem. 

Očevidom i dosadašnjom istragom utvrđeno je da je u noći na srijedu malo iza jednog sata ujutro nepoznati počinitelj razbio staklo na terasi kluba i kroz njega ubacio nepoznatu zapaljivu tvar koji je zapalio otvorenim plamenom. 

"Uslijed toga došlo je do zapaljenja terase, a požar se proširio i na unutrašnjost objekta. Počinitelj se potom udaljio u nepoznatom smjeru", kažu u policiji.

Nasreću, u klubu nije bilo nikoga u trenutku kad je izbio požar. 

Požar u istom klubu u listopadu

Vatrogasci su objavili fotografije izgorenog noćnog kluba. Kada su stigli na intervenciju, požar je već bio u razbuktaloj fazi. 

Požar u virovitičkom noćnom klubu je podmetnut! Gorio je i prije nekoliko mjeseci...
Foto: Javna vatrogasna postrojba Grada Virovitice/Facebook

Kada ušli u sam objekt, vidjeli su da je riječ o velikoj šteti nastaloj djelovanjem vrućih požarnih plinova. Vatra se proširila i na manji dio krovišta. 

O svemu je obaviješteno Općinsko državno odvjetništvo u Virovitici. 

Policija nastavlja kriminalističko istraživanje kako bi pronašla počinitelja i utvrdila sve detalje. 

Podsjećaju da je isti noćni klub gorio i u listopadu prošle godine. Protiv tri osobe tada su podnesene kaznene prijave nadležnom državnom odvjetništvu. 

POGLEDAJTE VIDEO: Vatrogasci cijelu noć gasili požar u luci Bajnice, mještani u nevjerici promatrali: 'Uvijek misliš najgore'

