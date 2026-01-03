FREEMAIL
KAOS U VENEZUELI /

Detonacije u dva ujutro probudile Dragu: 'Odjednom se čulo, susjedi su izašli na ulicu'

'Svi smo probudili, neki susjedi otišli su na ulicu', opisuje Miskiewicz

3.1.2026.
19:32
Erik Sečić
Rtl Danas
Predsjednik Venezuele Nicolas Maduro svrgnut je i uhićen u noćnom napadu SAD-a na glavni grad Caracas.

Iza stanovnika je dramatična noć, a Drago Miskiewicz, predstavnik pomoćnog ureda za Hrvate u Venezueli, koji ondje živi od devete godine, za RTL Danas javio se upravo iz Caracasa 

"U dva sata ujutro smo spavali, odjednom se čula velika eksplozija - ne tako blizu nas, bilo je daleko, ali se dosta čula. Bila je jaka", govori Miskiewicz.

'Nismo znali što se događa' 

"Svi smo probudili, neki susjedi izašli su na ulicu. Nismo znali što se točno događa, ali shvatili smo kad smo vidjeli vijesti. Nakon nekog vremena bilo je sirena i svega, ali na ulicama je bilo jako malo ljudi", nastavlja opisivati sugovornik

"Nekako smo mirni, ali jasno i nervozni - nitko ne zna što će se dogoditi", zaključuje Miskiewicz.

POGLEDAJTE VIDEO: Ovo je posljednji intervju Nicolasa Madura prije uhićenja

