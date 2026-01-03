FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'JEDNOSTAVNO NEVJEROJATNO' /

Trump izlazi pred novinare, otkrit će najnovije detalje napada: Uživo pratite izjave

'Bilo je jednostavno nevjerojatno, ljudi su napravili nevjerojatan posao. Nitko drugi ne bi mogao učiniti slično', rekao je Trump u razgovoru za Fox News

3.1.2026.
16:19
Erik Sečić
Daniel Torok/white House/zuma Press/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Američki predsjednik Donald Trump u subotu u 17.00 sati po našem vremenu održava konferenciju za medije na kojoj će otkriti više detalja o napadima na Venezuelu i uhićenju predsjednika Nicolasa Madura.

 

Trump je ranije u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social izvijestio da su Sjedinjene Države uspješno izvele velike napade protiv Venezuele i Madura te da su predsjednik i njegova žena zarobljeni i avionom premješteni iz zemlje. 

U razgovoru za Fox News, Trump je pak kazao da je operaciju pratio iz Mar-a-Laga: "Bilo je jednostavno nevjerojatno, ljudi su napravili nevjerojatan posao. Nitko drugi ne bi mogao učiniti slično".

Trumpove izjave i konferenciju pratite uživo na portalu Net.hr.

Uskoro više... 

POGLEDAJTE VIDEO: Prije godinu dana nitko nije znao za njega: Znate li što je Mamdani obećao u Trumpovoj Americi?

Donald TrumpSadVenezuelaNicolas MaduroPressKonferencija Za Medije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
'JEDNOSTAVNO NEVJEROJATNO' /
Trump izlazi pred novinare, otkrit će najnovije detalje napada: Uživo pratite izjave