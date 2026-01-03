Trump izlazi pred novinare, otkrit će najnovije detalje napada: Uživo pratite izjave

Američki predsjednik Donald Trump u subotu u 17.00 sati po našem vremenu održava konferenciju za medije na kojoj će otkriti više detalja o napadima na Venezuelu i uhićenju predsjednika Nicolasa Madura.

Trump je ranije u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social izvijestio da su Sjedinjene Države uspješno izvele velike napade protiv Venezuele i Madura te da su predsjednik i njegova žena zarobljeni i avionom premješteni iz zemlje.

U razgovoru za Fox News, Trump je pak kazao da je operaciju pratio iz Mar-a-Laga: "Bilo je jednostavno nevjerojatno, ljudi su napravili nevjerojatan posao. Nitko drugi ne bi mogao učiniti slično".

Trumpove izjave i konferenciju pratite uživo na portalu Net.hr.

Uskoro više...

POGLEDAJTE VIDEO: Prije godinu dana nitko nije znao za njega: Znate li što je Mamdani obećao u Trumpovoj Americi?