U 88. GODINI /

Preminuo Tom Georgeson, legendarni glumac iz serije 'Boys from the Blackstuff'

Foto: American Pictorial/Hollywood Archive/Profimedia

19.3.2026.
11:39
Antonela Ištvan
Svijet glume oprostio se od britanskog veterana Toma Georgesona, koji je preminuo u 88. godini. Vijest o smrti cijenjenog karakternog glumca, čije je lice desetljećima bilo prepoznatljivo na malim i velikim ekranima, potvrdila je njegova obitelj, navodeći kako je odlazak bio neočekivan i šokantan. Georgeson, rođeni Liverpoolčanin, ostat će zapamćen po nizu upečatljivih uloga, od kultne BBC-jeve drame "Boys from the Blackstuff" do holivudskog hita "Riba zvana Wanda".

Njegova smrt u srijedu, 18. ožujka, u Londonu, gdje je živio, ostavila je u tuzi suprugu Prim te djecu Richarda i Roslyn. Iako uzrok smrti nije objavljen, njegova je obitelj izjavila kako je glumac donedavno bio dobrog zdravlja, zbog čega je vijest bila još teža.

Neočekivani odlazak velikana

Tugu i šok najbolje je opisao glumčev nećak, Danny Conway, u izjavi za Liverpool ECHO. "Shrvan sam jer ovo nismo očekivali. Posljednji put kad sam razgovarao s njim, bio je dobrog zdravlja. Probudila me ta vijest i jednostavno je tužno. Bio sam jako ponosan na njega i osjećao sam se sretnim što imam slavnog ujaka", rekao je Conway.

Dodao je kako je Georgeson, unatoč velikom uspjehu i životu u Londonu, uvijek ostao duboko povezan sa svojim korijenima i vrijednostima. "U našoj obitelji postoji jaka socijalistička crta, pomalo nalik na mantru Billa Shanklyja", istaknuo je, opisujući strica kao čovjeka koji je ostao vjeran sebi i svom podrijetlu.

Karijera obilježena autentičnošću

Tom Georgeson izgradio je karijeru na autentičnim prikazima likova iz radničke klase, što je bila izravna refleksija njegovog odrastanja u Liverpoolu. Proboj je ostvario 1982. godine u kultnoj seriji Alana Bleasdalea "Boys from the Blackstuff", drami koja je vjerno prikazala ekonomsku krizu i beznađe Thatcherove ere. Njegova uloga zaštitara Dixieja Deana postala je simbolom borbe običnog čovjeka, a serija je ostavila neizbrisiv trag u britanskoj kulturi. Suradnja s Bleasdaleom nastavila se i u uspješnim dramama "Scully" i "G.B.H."

Međunarodnu slavu donijela mu je uloga nespretnog gangstera Georgea Thomasona u filmskom hitu "Riba zvana Wanda" (1988.), gdje je glumio uz Johna Cleesea i Jamie Lee Curtis. Zanimljivo je da je ime njegovog lika bila izravna igra riječima s njegovim pravim imenom. Pojavio se i u hvaljenoj drami "Bilješke o skandalu" (2006.) uz bok Judi Dench i Cate Blanchett. Tijekom bogate karijere ostvario je i zapažene uloge u brojnim popularnim serijama kao što su "Doctor Who", "Coronation Street", "Between the Lines", "The Bill" i "Holby City".

Vjeran kazališnim daskama

Osim na ekranu, Georgeson je bio i cijenjen kazališni glumac, a posebnu vezu gajio je s kazalištima u svom rodnom gradu. Od njega su se emotivnom porukom oprostili iz Liverpool Everyman and Playhouse Theatres. "Duboko smo ožalošćeni viješću o odlasku Toma Georgesona, voljenog liverpulskog glumca čiji su talent, velikodušnost i nepogrešiva prisutnost oblikovali toliko trenutaka na našim pozornicama još od sedamdesetih. Tom je bio jedan od velikana našega grada i zahvalni smo i ponosni što smo bili umjetnički dom u koji se vraćao tijekom karijere", stoji u njihovoj izjavi.

Odlaskom Toma Georgesona britanska je scena izgubila jednog od svojih najpouzdanijih i najautentičnijih glumaca. Njegova sposobnost da s dubinom, humorom i ljudskošću prikaže živote običnih ljudi osigurala mu je trajno mjesto u srcima publike i povijesti britanske glume.

 

POGLEDAJTE VIDEO: Ovo je najopasniji kvart u Zagrebu, a nije Dubrava: 'Tu rade svašta nešto' 

