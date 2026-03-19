Sandra Bagarić objavila selfie s Gordanom Jandrokovićem: Pogledajte gdje su se sreli

Kazalištu Komedija ima novu hit predstavu, a riječ je o mjuziklu inspiriranom pjesmama legendarnog zagrebačkog benda Prljavo kazalište. Premijera mjuzikla "Radio Dubrava" održana je u srijedu navečer, a okupila je brojna lica domaće društvene scene.

Jedna od najvećih zvijezdi Komedije, glumica i operna diva Sandra Bagarić s velikim je zadovoljstvom podržala premijeru, a tamo je nasmiješena pozirala i u društvu Gordana Jandrokovića, predsjednika Hrvatskoga sabora, te svojih dragih kolegica, glumica Vande Winter i Nine Kaić Madić.

"Premijera Radio Dubrava. Čestitke kolegama, autorskom timu, imamo hit predstavu", napisala je Bagarić ispod objave na Instagramu.

Inače, Bagarić, Jandroković, Winter i Kaić Madić jedni su od sretnika koji su među prvima uspjeli pogledati mjuzikl. Interes publike bio je toliko velik da su prve tri izvedbe rasprodane u rekordnom roku.

Priča koju mjuzikl "Radio Dubrava" smještena je u zagrebačku Dubravu 1991. godine, kada glavni junak Sokna zajedno s ekipom iz kvarta odlazi na front, a tako i iza sebe ostavlja voljenu djevojku, obitelj i život kakav je dotad poznavao.

POGLEDAJTE VIDEO: U Njemačkoj 'maznuli' 15 tona gumenih bombona, u Italiji jednako toliko kave. Nije to sve