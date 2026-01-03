SAD tereti Madura, suprugu i sina za krijumčarenje droge: Donosimo detalje optužnice

Američko ministarstvo pravosuđa objavilo je novu optužnicu protiv Nicolasa Madura, supruge i njihovog sina.

Ranije je američki predsjednik, Donald Trump, potvrdio da se Maduro i supruga nalaze na američkom ratnom brodu te da putuju prema New Yorku gdje će se suočiti s optužbama.

Korupcija i zloporaba vlasti

Optužnica navodi da su Maduro i njegovi saveznici pretvorili Venezuelu u žarište korupcije koja je povezana s ilegalnom trgovinom droge.

Sve te ilegalne radnje i korupcija 'pune džepove venezuelanskih dužnosnika i njihovih obitelji, dok istovremeno koriste nasilnim narko teroristima koji djeluju nekažnjeno na venezuelanskom tlu i koji pomažu u proizvodnji, zaštiti i transportu tona kokaina u Sjedinjene Države", navodi se.

U optužnici se navodi i da su čelnici Venezuele zloupotrebljavali svoje položaje i korumpirali institucije kako bi uvezli tone kokaina u SAD.

Maduro sve organizirao?

Američko pravosuđe optužilo je predsjednika Venezuele, Nicolasa Madura, da je više od 25 godina bio na čelu narko države koja je organizirano krijumčarila ogromne količine kokaina u Sjedinjene Američke Države.

Prema optužnici, Maduro sudjeluje u krijumčarenju droge još od samog početka svoje karijere, najprije kao zastupnik, zatim kao ministar vanjskih poslova, a potom i kao predsjednik Venezuele.

Tužitelji ističu da je omogućavao prijevoz droge, izdavao diplomatske putovnice narko dilerima i osiguravao nesmetan prolaz avionima i brodovima koji su prevozili drogu.

Navodi se i da je surađivao s nizom narko terorističkih organizacija. Neke od njih su gerilske skupine FARC i ELN te meksički karteli poput Sinaloe i Zetasa, ali i zloglasna venezuelanska kriminalnu mrežu Tren de Aragua. Te su skupine, prema optužnici, imale slobodu djelovanja na venezuelanskom teritoriju u zamjenu za novac, oružje i političku zaštitu.

Optuženi i članovi obitelji

Osim Madura, optužena je i njegova supruga Cilia Flores, koju se tereti da je primala mito i sudjelovala u organizaciji krijumčarenja.

Njihov sin, Nicolás Maduro Guerra, navodno se izravno uključivao u slanje pošiljki kokaina, uključujući planove za krijumčarenje droge u New York i Miami.

