FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PAO DIKTATOR? /

SAD tereti Madura, suprugu i sina za krijumčarenje droge: Donosimo detalje optužnice

SAD tereti Madura, suprugu i sina za krijumčarenje droge: Donosimo detalje optužnice
×
Foto: Juan Barreto/afp/profimedia

Američko pravosuđe optužilo je Nicolasa Madura, da je više od 25 godina bio na čelu narko države koja je organizirano krijumčarila ogromne količine kokaina u SAD

3.1.2026.
17:38
Tesa Katalinić
Juan Barreto/afp/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Američko ministarstvo pravosuđa objavilo je novu optužnicu protiv Nicolasa Madura, supruge i njihovog sina.

Ranije je američki predsjednik, Donald Trump, potvrdio da se Maduro i supruga nalaze na američkom ratnom brodu te da putuju prema New Yorku gdje će se suočiti s optužbama. 

Cijeli tekst optužnice objavljen je na službenim stranicama američkom ministarstva pravosuđa, a možete ga pročitati OVDJE.

Korupcija i zloporaba vlasti

Optužnica navodi da su Maduro i njegovi saveznici pretvorili Venezuelu u žarište korupcije koja je povezana s ilegalnom trgovinom droge. 

Sve te ilegalne radnje i korupcija 'pune džepove venezuelanskih dužnosnika i njihovih obitelji, dok istovremeno koriste nasilnim narko teroristima koji djeluju nekažnjeno na venezuelanskom tlu i koji pomažu u proizvodnji, zaštiti i transportu tona kokaina u Sjedinjene Države", navodi se.

U optužnici se navodi i da su čelnici Venezuele zloupotrebljavali svoje položaje i korumpirali institucije kako bi uvezli tone kokaina u SAD.

Maduro sve organizirao?

Američko pravosuđe optužilo je predsjednika Venezuele, Nicolasa Madura, da je više od 25 godina bio na čelu narko države koja je organizirano krijumčarila ogromne količine kokaina u Sjedinjene Američke Države. 

Prema optužnici, Maduro sudjeluje u krijumčarenju droge još od samog početka svoje karijere, najprije kao zastupnik, zatim kao ministar vanjskih poslova, a potom i kao predsjednik Venezuele.

Tužitelji ističu da je omogućavao prijevoz droge, izdavao diplomatske putovnice narko dilerima i osiguravao nesmetan prolaz avionima i brodovima koji su prevozili drogu

Navodi se i da je surađivao s nizom narko terorističkih organizacija. Neke od njih su gerilske skupine FARC i ELN te meksički karteli poput Sinaloe i Zetasa, ali i zloglasna venezuelanska kriminalnu mrežu Tren de Aragua. Te su skupine, prema optužnici, imale slobodu djelovanja na venezuelanskom teritoriju u zamjenu za novac, oružje i političku zaštitu.

Optuženi i članovi obitelji

Osim Madura, optužena je i njegova supruga Cilia Flores, koju se tereti da je primala mito i sudjelovala u  organizaciji krijumčarenja.

Njihov sin, Nicolás Maduro Guerra, navodno se izravno uključivao u slanje pošiljki kokaina, uključujući planove za krijumčarenje droge u New York i Miami.

Cijeli razvoj situacije o američkom napadu na Venezuelu možete pratiti OVDJE. 

POGLEDAJTE VIDEO: Venezuelanci diljem svijet slave pad Mandurova režima: 'Pala je diktatura, imamo slobodnu zemlju!'

Nicolas MaduroVenezuelaKrijumčarenje DrogeNarko Kartel
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
PAO DIKTATOR? /
SAD tereti Madura, suprugu i sina za krijumčarenje droge: Donosimo detalje optužnice