NEVJEROJATAN VIKEND /

Tinejdžer ispisao povijest Formule 1: Antonelli slavio u Kini, a stigla i šokantna odluka za Bliski istok

U isto vrijeme senzacija i šok u Formuli 1; prvo mjesto u Šangaju i svoju prvu pobjedu ikad osvojio je 19-godišnji Talijan Kimi Antonelli za volanom Mercedesa. Osim zanimljivog raspleta na stazi, stigla je i konačna odluka - rizik je prevelik pa su utrke u Bahreinu i Saudijskoj Arabiji maknute iz kalendara.

Kad je talijanski tinejdžer dobio volan sedmerostrukog prvaka – Mercedes je znao što radi. Na istom postolju s legendom, 19-godišnji Kimi Antonelli prvi, a Lewis Hamilton u Ferrariju treći. U Kini suze radosnice za prvu pobjedu u karijeri i talijansku himnu u Formuli 1 nakon 20 godina. Sve to dan nakon što je postao najmlađi vozač na prvoj startnoj poziciji. Više pogledajte u prilogu.

15.3.2026.
20:30
Nikolina Matošević
Formula 1MercedesFerarriKinaBahreinSaudijska Arabija
