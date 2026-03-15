Jesu li bolidi sporiji nego prije? Naši sukomentatori otkrili što se zapravo događa

pogled i na kvalifikacije /

Nova sezona Formule 1 donijela je brojna pitanja, a jedno od najčešćih među navijačima i stručnjacima odnosi se na brzinu bolida. Mnogi su nakon prvih utrka primijetili da vremena na stazi djeluju sporije nego proteklih godina, što je otvorilo raspravu o tome jesu li nova pravila usporila najbrži oktanski sport na svijetu.

Upravo su se tog pitanja dotaknuli i RTL-ovi sukomentatori Ivica Blažičko i Neven Novak, koji su analizirali trenutačnu situaciju u paddocku. Blažičko je naglasio kako početni dojam o sporijim bolidima može biti pomalo varljiv. Prema njegovim riječima, u ranim fazama sezone momčadi tek traže optimalne postavke i postupno otkrivaju puni potencijal svojih bolida.

Istaknuo je da se iz utrke u utrku jasno vidi napredak. Momčadi prikupljaju sve više podataka, prilagođavaju aerodinamičke postavke i bolje razumiju ponašanje novih tehničkih rješenja. Upravo zbog toga, kako sezona odmiče, bolidi postaju sve brži i konkurentniji, pa se očekuje da će vremena na stazi uskoro biti znatno impresivnija nego na samom početku prvenstva.

S druge strane, zanimljiv pogled na aktualnu situaciju ponudio je i Novak, koji se osvrnuo na performanse bolida kojim upravlja George Russell iz momčadi Mercedes-AMG Petronas Formula One Team. Analizirajući njegov nastup