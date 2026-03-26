Hoće li se sve okrenuti? Prošlogodišnji prvaci otkrivaju što je ključno za nastavak sezone
Norrisova optimistična poruka temelji se na iskustvu iz pretprošle sezone, kada je McLaren izveo izvanredan povratak i osvojio konstruktorsku titulu
Nakon izazovnog početka sezone Formule 1, britanski vozač Lando Norris vjeruje da McLaren još uvijek može biti momčad koja može postati glavni favorit. Iako su prošle sezone osvojili titule u konstruktorima, a Norris sam postao prvak u vozačkoj konkurenciji, momčad sa sjedištem u Wokingu suočava se s problemima u brzini i pouzdanosti bolida u uvodnim utrkama nove ere pravila.
Posljednji neuspjeh dogodio se u Kini, gdje nijedan McLaren nije uspio ni započeti utrku, no unatoč tome, tim drži treće mjesto ukupnog poretka, 80 bodova iza vodećeg Mercedesa i 49 bodova iza drugoplasiranog Ferrarija.
“Osvojili smo posljednje dvije konstruktorske titule, a prošle godine i vozačku. Znamo kako napraviti najbolji bolid na gridu, i vjerujem da to možemo ponoviti i ove sezone,” izjavio je Norris na stazi Suzuka, pred Veliku nagradu Japana.
Britanac je naglasio da je ključno strpljenje: “Moramo biti strpljivi. Ali vjerujem u tim i mislim da možemo imati najbolji bolid ove godine.” Norris je ove sezone zauzeo peto mjesto u otvorenju sezone u Australiji, a u sprint utrci u Kini završio je četvrti.
Norrisova optimistična poruka temelji se na iskustvu iz pretprošle sezone, kada je McLaren izveo izvanredan povratak i osvojio konstruktorsku titulu unatoč velikoj bodovnoj razlici s Mercedesom, Red Bullom i Ferrarijem. “Ne mogu se točno sjetiti koliko smo bodova zaostajali 2024., ali bilo je preko 150. Ipak, uspjeli smo se vratiti i osvojiti konstruktorsku titulu,” prisjetio se Norris.
Njegov timski kolega, Oscar Piastri, dijeli sličan optimizam. “Svi smo okusili slast uspjeha. Čak i nakon što nismo završili moju domaću utrku, u Kini sam bio šesti u sprintu. Želimo se vratiti tamo gdje pripadamo,” rekao je australski vozač.
