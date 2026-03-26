strpljenje je ključ

Hoće li se sve okrenuti? Prošlogodišnji prvaci otkrivaju što je ključno za nastavak sezone

Foto: Jun Da Tan/ABACA/Shutterstock Editorial/Profimedia

26.3.2026.
12:54
Sportski.net
Nakon izazovnog početka sezone Formule 1, britanski vozač Lando Norris vjeruje da McLaren još uvijek može biti momčad koja može postati glavni favorit. Iako su prošle sezone osvojili titule u konstruktorima, a Norris sam postao prvak u vozačkoj konkurenciji, momčad sa sjedištem u Wokingu suočava se s problemima u brzini i pouzdanosti bolida u uvodnim utrkama nove ere pravila.

Posljednji neuspjeh dogodio se u Kini, gdje nijedan McLaren nije uspio ni započeti utrku, no unatoč tome, tim drži treće mjesto ukupnog poretka, 80 bodova iza vodećeg Mercedesa i 49 bodova iza drugoplasiranog Ferrarija.

“Osvojili smo posljednje dvije konstruktorske titule, a prošle godine i vozačku. Znamo kako napraviti najbolji bolid na gridu, i vjerujem da to možemo ponoviti i ove sezone,” izjavio je Norris na stazi Suzuka, pred Veliku nagradu Japana.

Britanac je naglasio da je ključno strpljenje: “Moramo biti strpljivi. Ali vjerujem u tim i mislim da možemo imati najbolji bolid ove godine.” Norris je ove sezone zauzeo peto mjesto u otvorenju sezone u Australiji, a u sprint utrci u Kini završio je četvrti.

Norrisova optimistična poruka temelji se na iskustvu iz pretprošle sezone, kada je McLaren izveo izvanredan povratak i osvojio konstruktorsku titulu unatoč velikoj bodovnoj razlici s Mercedesom, Red Bullom i Ferrarijem. “Ne mogu se točno sjetiti koliko smo bodova zaostajali 2024., ali bilo je preko 150. Ipak, uspjeli smo se vratiti i osvojiti konstruktorsku titulu,” prisjetio se Norris.

Njegov timski kolega, Oscar Piastri, dijeli sličan optimizam. “Svi smo okusili slast uspjeha. Čak i nakon što nismo završili moju domaću utrku, u Kini sam bio šesti u sprintu. Želimo se vratiti tamo gdje pripadamo,” rekao je australski vozač.

POGLEDAJTE VIDEO: Fernando Alonso postao otac: Dvostruki svjetski prvak u novoj ulozi

