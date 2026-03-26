IZABRALI NAVIJAČI

Dinamo objavio vijest koju su svi jedva čekali: Evo u kakvom će dresu Modri igrati naredne sezone

Dinamo objavio vijest koju su svi jedva čekali: Evo u kakvom će dresu Modri igrati naredne sezone
Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Valja napomenuti kako je ovo četvrti dres te će Dinamo i dalje u većini utakmica igrati u modro-plavom dresu

26.3.2026.
12:21
Sportski.net
Dinamo je objavio izgled četvrtog dresa za sljedeću sezonu. Bit će to crni dres s motivom kralja Tomislava i bijelo-plavim ovratnikom.

Dres je izabran nakon natječaja koji se odvijao u više faza, a u konačnici je bio bolji od svijetloplavog dresa s bijelim hlačicama i bež dresa s motivom Zagrebačke katedrale. Ukupno je na natječaju sudjelovalo 858 dresova, od kojih je stručni žiri izabrao 32 najbolja, između kojih su članovi Dinama birali.

Valja napomenuti kako je ovo četvrti dres te će Dinamo i dalje u većini utakmica igrati u modro-plavom dresu, dok će ovaj s likom prvog hrvatskog kralja biti korišten samo u određenim utakmicama.

