Dinamo objavio vijest koju su svi jedva čekali: Evo u kakvom će dresu Modri igrati naredne sezone

Dinamo je objavio izgled četvrtog dresa za sljedeću sezonu. Bit će to crni dres s motivom kralja Tomislava i bijelo-plavim ovratnikom.

Dres je izabran nakon natječaja koji se odvijao u više faza, a u konačnici je bio bolji od svijetloplavog dresa s bijelim hlačicama i bež dresa s motivom Zagrebačke katedrale. Ukupno je na natječaju sudjelovalo 858 dresova, od kojih je stručni žiri izabrao 32 najbolja, između kojih su članovi Dinama birali.

Valja napomenuti kako je ovo četvrti dres te će Dinamo i dalje u većini utakmica igrati u modro-plavom dresu, dok će ovaj s likom prvog hrvatskog kralja biti korišten samo u određenim utakmicama.

DRES ‘POVIJEST’ ISPISAO JE POVIJEST 🔥💙



Po prvi put ikada, članovi i prijatelji kluba dobili su priliku sami predložiti dizajne, a zatim i odabrati dres kojeg će nositi naši prvotimci u sljedećoj sezoni 🫵🏻



— GNK Dinamo (@gnkdinamo) March 26, 2026

