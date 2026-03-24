SVE ZA HAKL /

Pogledajte kako je izgledao spektakl u Ciboni: Boysi napravili pravi show

Foto: Matija Habljak/PIXSELL
1 /23
Finale Hrvatskog malonogometnog kupa privuklo je veliki broj obožavatelja hakla u 'Cibonu' gdje su prvu utakmicu odigrali Futsal Dinamo i Rijeka

Košarakški centar Dražen Petrović ljubazno je prepustio košarkaški parket malonogometašima, a tribine su i ovaj put bile glasne stvorivši fantastičnu atmosferu. Bad Blue Boysi zauzeli su žuti sektor, a nakon zagrijavanja igrača i izlaska uz 'light show' krenuli su i bubnjevi, a iako dvorana nije bila potpuno ispunjena, zvučalo je kao da je krcata. 

Kapetan Tihomir Novak dobio je svečani dres povodom stotog nastupa za klub, a veliki pljesak dobio je i Mihovil Prgomet, koji se nedavno oprostio od Futsal Dinama. 

Od prve minute vidjeli smo veliku borbenost s obje strane, a publika je izvlačila ono najbolje od obje momčadi. 

24.3.2026.
20:36
Sportski.net
Matija Habljak/PIXSELL
Futsal DinamoKc Drazen PetrovicDrazenov Dom
