Pogledajte kako je izgledao spektakl u Ciboni: Boysi napravili pravi show

Finale Hrvatskog malonogometnog kupa privuklo je veliki broj obožavatelja hakla u 'Cibonu' gdje su prvu utakmicu odigrali Futsal Dinamo i Rijeka.

Košarakški centar Dražen Petrović ljubazno je prepustio košarkaški parket malonogometašima, a tribine su i ovaj put bile glasne stvorivši fantastičnu atmosferu. Bad Blue Boysi zauzeli su žuti sektor, a nakon zagrijavanja igrača i izlaska uz 'light show' krenuli su i bubnjevi, a iako dvorana nije bila potpuno ispunjena, zvučalo je kao da je krcata.

Kapetan Tihomir Novak dobio je svečani dres povodom stotog nastupa za klub, a veliki pljesak dobio je i Mihovil Prgomet, koji se nedavno oprostio od Futsal Dinama.

Od prve minute vidjeli smo veliku borbenost s obje strane, a publika je izvlačila ono najbolje od obje momčadi.