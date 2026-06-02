Od lokalnog turnira do gradskog spektakla: Dugave slave deseto izdanje zajedništva

Ono što je prije deset godina započelo kao skromna inicijativa skupine sportskih entuzijasta, danas je preraslo u jednu od najprepoznatljivijih i najposjećenijih manifestacija u Zagrebu.

Jubilarno, deseto izdanje Dana Dugava održat će se od 17. do 22. lipnja 2026. godine i ponovno pretvoriti igrališta Prve osnovne škole Dugave u epicentar sporta, glazbe i kvartovskog druženja. U srcu Novog Zagreba, u naselju poznatom po jedinstvenoj arhitekturi i snažnom osjećaju pripadnosti, sprema se proslava koja nadilazi lokalne okvire i potvrđuje da duh zajedništva može stvoriti čuda.

Desetljeće sporta, glazbe i prijateljstva

Priča o Danima Dugava započela je 2017. godine, vođena entuzijazmom mladih koji su željeli oživjeti društveni život u svom kvartu. Sve je krenulo s rukometnim turnirom "Dugave kup", no ideja je brzo prerasla početne ambicije. Iz godine u godinu, manifestacija je rasla, privlačeći sve veći broj sudionika i posjetitelja, ne samo iz Dugava i Novog Zagreba, već i iz cijelog grada i okolice. Danas su Dani Dugava sinonim za uspješnu građansku inicijativu koja spaja generacije. Sportski program ostaje okosnica događaja, a jubilarno izdanje donosi natjecanja u rukometu za sve uzraste, malonogometni turnir u sklopu popularnog Trofeja Dinamo, košarku 3x3, stolni tenis te neizostavni kartaški turnir u beli. Organizatori su za desetu obljetnicu pripremili i iznenađenje - po prvi put će se održati turnir u pikadu, sportu koji okuplja sve više zaljubljenika. Time se tradicija obogaćuje novim sadržajima, zadržavajući ono po čemu je manifestacija i postala poznata: strast prema natjecanju i fair playu.

Od Vatrenih do Andree Šušnjare

Uz bogat sportski program, posjetitelje očekuje i vrhunski zabavni sadržaj. Srijeda, 17. lipnja, rezervirana je za nogometnu groznicu - na velikom LED ekranu zajednički će se pratiti utakmica Svjetskog prvenstva između Hrvatske i Engleske. Organizatori najavljuju spektakularnu navijačku atmosferu, vjerujući kako će Dugave postati najglasnija točka podrške Vatrenima u gradu. Glazbeni dio programa donosi dva velika koncerta. U subotu, 20. lipnja, na pozornicu stiže Andrea Šušnjara, dok će u nedjelju, 21. lipnja, atmosferu do usijanja dovesti energični bend Gea. Zabavni program upotpunit će i drugi popularni sadržaji poput stand-up nastupa, pub kviza koji svake godine okuplja vrsne znalce te beer pong turnira za one željne opuštenije vrste natjecanja.

Humanitarni duh

Dani Dugava od samog početka imaju i snažnu humanitarnu notu. Tako će se i ove godine sav prihod prikupljen od kotizacija za pub kviz, kreativne radionice Paint & Gin te prodaje službenih majica donirati. Ovogodišnja akcija provodi se u suradnji sa Zakladom Nema predaje, a sredstva su namijenjena za "Stipendiju Nikola Pokrivač", koja pomaže talentiranim mladim sportašima iz ruralnih sredina. Velika novost proteklih izdanja, koja će zasigurno obilježiti i jubilarno, jest Dugave Gastro Arena. Riječ je o projektu inspiriranom modernim gastro festivalima koji na jednom mjestu okuplja ugostitelje s raznolikom ponudom. Uz neizostavni simbol manifestacije - vola na ražnju - posjetitelji će moći uživati u burgerima, tradicionalnim jelima i raznim slasticama.

Dani Dugava 2026. stoga nisu samo festival, već proslava desetljeća zajedništva, sporta i lokalnog ponosa. Pozivamo sve da se pridruže od 17. do 22. lipnja i budu dio priče koja pokazuje kako kvartovska ideja, nošena entuzijazmom i ljubavlju, može postati ponos cijeloga grada.