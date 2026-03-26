FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
UPALJEN CRVENI METEOALARM /

Vozač Vinko kojem je stablo palo na auto: 'Razbilo je šajbe, krov je uništen...'

Snažno olujno nevrijeme oko podneva je pogodilo i Zagreb gdje je upaljen crveni meteoalarm za danas i sutra. Zagrebački vatrogasci - cijeli dan rade bez prestanka. U gradu je zbog porušenih stabala nastao prometni kolaps.

Jaki udari vjetra na nekoliko lokacija iščupali su stabla i bacili ih na automobile, ceste i nogostup. Državni hidrometeorološki zavod za sutra najavljuje jak do olujan vjetar, osobito tijekom noći i jutra moguće s orkanskim udarima.

"Štetu još ne znam. Razbilo je prednje i stražnje vjetrobransko staklo, oštetilo krov, auto je izgreban... Vidjet ćemo", rekao je Vinko iz Zagreba.

VOYO logo
26.3.2026.
21:01
RTL Danas
Olujno NevrijemeZagrebCrveni MeteoalarmStabla
VOYO logo
VOYO logo
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još videa