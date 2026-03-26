Vozač Vinko kojem je stablo palo na auto: 'Razbilo je šajbe, krov je uništen...'

JAKO NEVRIJEME /
Nebo iznad Zagreba nema milosti! Gdje ste parkirali auto?
Snažno olujno nevrijeme oko podneva je pogodilo i Zagreb gdje je upaljen crveni meteoalarm za danas i sutra. Zagrebački vatrogasci - cijeli dan rade bez prestanka. U gradu je zbog porušenih stabala nastao prometni kolaps.
Jaki udari vjetra na nekoliko lokacija iščupali su stabla i bacili ih na automobile, ceste i nogostup. Državni hidrometeorološki zavod za sutra najavljuje jak do olujan vjetar, osobito tijekom noći i jutra moguće s orkanskim udarima.
"Štetu još ne znam. Razbilo je prednje i stražnje vjetrobransko staklo, oštetilo krov, auto je izgreban... Vidjet ćemo", rekao je Vinko iz Zagreba.