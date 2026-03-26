Turudić nam je potvrdio gdje je Pavlek pa u cent otkrio za koliko su oštetili Skijaški savez: 'To su radili 10 godina'

Rano jutros počela su uhićenja u Hrvatskom skijaškom savezu, a na meti je i bivši direktor alpskih reprezentacija i Ski poola Vedran Pavlek. Pod sumnjom je još pet osoba, zbog izvlačenja više desetaka milijuna eura iz Saveza.

USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.

O aferi u Skijaškom savezu u studiju RTL-a Danas reporterka Ivana Ivanda Rožić razgovarala je s glavnim državnim odvjetnikom Ivanom Turudićem.

Koliko je na kraju osoba obuhvaćeno ovom istragom?

Šest osoba obuhvaćeno je rješenjem o provođenju istrage.

I kolika se procjenjuje šteta za Hrvatski skijaški savez?

Prva procjena je 29.895.815,32 eura.

O kojem se tu točno vremenskom razdoblju radi?

Radi se o razdoblju od oko deset godina.

Kako je moguće da deset godina nitko nije primijetio – tu ne mislim na Državno odvjetništvo i USKOK, nego na reviziju, na recimo Hrvatski olimpijski odbor? Neki koji su prvi trebali vidjeti da se deset godina izvlači takav novac?​

Vaše pitanje je posve legitimno, ali ja nisam adresa za odgovor na njega. Mogu reći da je na kraju zapravo sve shvaćeno i utvrđeno. Izvidi i istraživanja počeli su prije otprilike godinu dana. Nije točan podatak da je sve počelo 31. siječnja, kada je jedan od ljudi obuhvaćenih istragom uvaćen na graničnom prijelazu.

Znali ste točno koga čekate i koga tražite?

Sve je počelo puno ranije. Veliku ulogu u tom poslu odigrali su "Porezni USKOK", Ured za sprječavanje pranja novca, Carina, dakle Ministarstvo financija, zatim Ministarstvo unutarnjih poslova te Županijsko državno odvjetništvo. Kada se utvrdilo da se radi o zločinačkom udruženju, postupak je preuzeo USKOK. Dakle, bila je to jedna široka akcija.

Jesu li oni bili ključni da bi se otkrilo kamo je novac išao, kada su u pitanju te offshore kompanije i kada je novac izvan zemlje?

Bili su jako važni. Zapravo, ključ stvari – koliko se u ovoj fazi postupka može reći – jest da se radi isključivo o hrvatskom novcu, dakle 100 posto. To su sredstva Skijaškog saveza koja su im bila doznačavana u najvećoj mjeri preko Hrvatskog olimpijskog odbora, a HOO je, kako je to uobičajena praksa financiranja sporta, bio financiran od strane Vlade Republike Hrvatske.

Gdje je Vedran Pavlek?

Vedran Pavlek nije u Hrvatskoj. S njim je uspostavljen kontakt.

U Turskoj?

Da.

Kakva je suradnja Hrvatske i Turske?

Sasvim dobra suradnja. Zapravo, više nego dobra, suradnja je uzorna.

To znači da ste stupili baš s njim u kontakt ili preko odvjetnice? Hoće li se on javiti ili mislite da će biti u bijegu?

Mi provjeravamo adresu i provjerili smo je. Dalje ćemo poduzeti korake po Zakonu o kaznenom postupku. Bit će pozvan, a ako se ne odazove pozivu, upotrijebit ćemo druge mjere.

A kada ga očekujete u Hrvatskoj?

Pa ne znam, to ovisi o njemu. Ako želi, može doći sutra. Ako se to bude odugovlačilo, trajat će određeno vrijeme.

Uz njega, ako se ne varam, još jedna osoba je nedostupna. Što je s njom?

Nije u bijegu, nego tražimo tu osobu. Danas je tek stvar obznanjena. Nije u Hrvatskoj, a nije niti hrvatski državljanin.

Je li vam štetilo što su podaci iscurili u neke medije? Upravo sada kad se vratimo na osobu koju ste spomenuli, tog glasnogovornika koji je uhvaćen na granici s velikom količinom novca od 120 tisuća eura. Je li vam to kompromitiralo cijelu istragu?

Najčešće nam takve stvari štete, ali u ovom konkretnom slučaju nisu. Nisu naročito zato što je pažnja javnosti otišla u drugom pravcu. Nigdje nije ni napisano da postupanje u toj stvari traje već godinu dana, kao što sam rekao, nego da je započeto 31. siječnja 2026. godine, što jednostavno nije točno. Dakle, nije nam naročito štetilo, dapače, u jednu ruku nas je zapravo zaštitilo od suvišnih pitanja.

Neki mediji spominju da je ovdje ulogu odigrao i EPPO?

Nije odigrao apsolutno nikakvu ulogu. Niti jedne lipe, niti jednog centa nije bilo novca koji nije hrvatski. EPPO se nije uključio u ovo, to je potpuno promašeno.

Što je s Hrvatskim olimpijskim odborom? Jeste li bili kod njih i izuzeli dokumentaciju?

Izuzeli smo neku dokumentaciju. Hrvatski olimpijski odbor nije predmet ovog postupanja, ali smo izuzeli ugovore o radu određenih dionika ovog postupka.

Kako gledate na optužbe europske tužiteljice Laure Kövesi, koja je u svom posljednjem intervjuu rekla da je najteže surađivala upravo s Hrvatskom i Grčkom?

Spomenula je Grčku i nas, da. Bio sam nekako iznenađen i zapanjen takvim paušalnim i ni na čemu temeljenim tvrdnjama. Nekoliko puta sam se susreo s gospođom Kövesi. Neću se više nikad sresti s njom, ne želim. Oboje smo ranije ocijenili našu suradnju kao uzornu. Tamara Laptoš, hrvatska tužiteljica koja radi u EPPO-u, bila je prije tri tjedna u DORH-u i nikako takve stvari nije spominjala.

Pa što mislite, zašto? To sigurno nije dobro za buduću suradnju.

Pogotovo s obzirom na činjenicu da gospođi Kövesi mandat istječe 1. studenog i da je već imenovan njezin zamjenik, gospodin Ritter iz Njemačke.

Kako očekujete suradnju s njim?

To zavisi o njemu. Mi smo uvijek spremni za suradnju u okviru Uredbe o pojačanoj suradnji. Cijelo vrijeme se ponašamo sukladno uredbi i Hrvatska je država koja ispunjava baš sve svoje obveze.

Znamo da je na snagu stupio novi zakon koji je izazvao brojne kritike odvjetnika. Hoće li on ubrzati sudske procese? Znamo da optužna vijeća traju godinama.

Postupci traju predugo. Jedinstven je stav stručne javnosti da su optužna vijeća bila usko grlo koje je bitno doprinosilo trajanju postupaka. Valja znati da su po zakonu iz 1998. sjednice optužnog vijeća bile nejavne i podnosio se pisani odgovor na optužnicu. Pozdravljam promjene i siguran sam da će to ubrzati postupak. Posebno valja reći tim kritičarima, koji postupaju radi svojih partikularnih interesa, da više od pola sjednica optužnih vijeća ni sada nisu javne. Niti jedna konvencija ne zahtijeva da budu javne. Sve se svodi na to da se podnese pisani odgovor kako bi se onemogućilo da, primjerice, deset okrivljenika sukcesivno javlja da su bolesni i tako unedogled rastežu postupak.

Neće li se sada ti problemi preliti na glavnu raspravu?

Apsolutno ne, zato što postoji pisani odgovor. Raspravlja se o prigovorima protiv optužnice, a u odgovoru se navodi sve što se smatra da nije dobro. Stranke moraju biti najsavjesnije kada se radi o sporazumijevanju i suđenju u razumnom roku.