Hrvati o uhićenjima u Skijaškom savezu: 'Krade gdje i tko stigne. Savezi su kao i ministarstva'

Policija i USKOK upali su u Hrvatski skijaški savez. Na meti istražitelja je bivši direktor alpskih reprezentacija Vedran Pavlek, kao i još četiri osobe. Sumnja se da su izvlačili novac iz saveza, a šteta počinjena od 2014. procjenjuje se na najmanje 30 milijuna eura.

Kako doznajemo, među osumnjičenima su i bivši glavni tajnik Damir Raos, ali i bivši glasnogovornik Nenad Eror koji je nedavno uhvaćen na graničnom prijelazu Bregana sa 120 tisuća eura u automobilu.

Pavlek nije dostupan istražiteljima. Pretrage poslovnih prostorija i domova uhićenih u Zagrebu i Istri traju od jutra.

'Nije bilo naznaka'

Oglasili su se iz Hrvatskog olimpijskog odbora, čije poslovanje se također istražuje. Poručuju da ni na koji način nisu uključeni u nepravilnosti o kojima se izvještava. Oglasio se i ministar sporta, Tonči Glavina.

"Najoštrije osuđujemo ovakve neprihvatljive koji narušavaju i ugled i integritet cijelog sustava sporta. Takvo djelovanje je, naravno, štetno za sve njegove dionike i zahtjeva jasno utvrđivanje odgovornosti", poručio je Glavina.

Na pitanje je li Hrvatski olimpijski odbor primijetio ili prijavio bilo kakvu nepravilnost, odgovara da nije.

"Nismo imali prijavljenu nikakvu nepravilnost vezano za financiranje ovog sportskog saveza ili bilo kojeg sportskog saveza. Naravno, ako bi ih imali, mi bismo to i realizirali", rekao je Glavina.

Pitamo vas

A u našoj redovitoj rubrici pitali smo vas "jeste li iznenađeni uhićenjima u Hrvatskom skijaškom savezu?"

Evo nekih od vaših odgovora:

"Ništa čudno, nisu ni drugi savezi bolji", poručio je Jasminko Gigović.

"Da se o bilo kojem savezu radi, više ne bih bio iznenađen. Savezi su kao i ministarstva", komentirao je Dubravko Horvat.

"Ne, krade gdje i tko stigne! A možemo biti zemlja iz snova kakav potencijal imamo! Šteta!", napisala je Anita Volar.

"Bili bismo iznenađeni da je sve po pravilima", komentirala je Tatjana Čleković.