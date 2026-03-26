Predstavljen uskrsni doručak, proizvođači otkrili pogađali ih aktualna kriza: 'Moramo se dobro pripremiti'

Slavonci su u Kući hrvatske hrane u Zagrebu predstavili uskrsni doručak s proizvodima koji nose oznaku izvornosti. Na trpezi domaća šunka, kulen, jaja, luk odnosno sve ono bez čega je tradicionalni uskrsni stol u Slavoniji nezamisliv. Posjetitelji zadovoljni kvalitetom za koju su spremni dati i koji euro više jer za Uskrs, kažu, blagdanski stol ne smije oskudijevati.

"Tradicija nema cijenu, ja vjerujem da ćemo se mi toga držati. Sve ono što se događa zadnjih godina ide u prilog toj tenziji i sigurno je da naši kupci drugačije sada već percipiraju domaće proizvode. Sigurno je da će ova globalna kriza koja se događa imati utjecaj na cijene. Inflacija je bila prisutna i prije toga, mi ćemo učiniti sve kao proizvođači i kao distributeri da ti naši krajnji kupci ne dođu u dilemu da li kupiti nešto zato što je kvalitetno ali što je možda za neki mali postotak skuplje nego što su industrijski proizvodi", rekao je Zdenko Podolar, direktor Agro klastera d.o.o.

"Trebamo više ovakvih događanja, da možda i više ljudi sazna da ovdje ovakve stvari postoje. Možda ljudi misle jer je u centru Zagreba, domaći proizvodi, da je to nešto skupo, pa se ne usude ući. Ja bih ih ohrabrila, neka uđu jer zaista cijene nisu visoke, dapače niže su nego u drugim dućanima sa sličnim proizvodima", rekla je Blanka iz Zagreba.

A pogađa li aktualna kriza i male proizvođače? Reporterka RTL-a Danas Iva Vukšić razgovarala je s proizvođačem hrane Ivanom Dumenđićem.

Kako izgleda tradicionalni slavonski stol za Uskrs?

Tu se nalazi domaća kuhana šunka, kuhana jaja, luk – sve ono što su jeli naši stari.

Tko će si moći priuštiti tradicionalni slavonski meni?

To je tradicija i svi će si je priuštiti. Drži se do toga; ljudi će si uvijek uskratiti neke druge stvari, ali za uskrsni doručak morate imati ono što nalaže običaj.

Pogađa li ova kriza proizvođače? Hoće li oni možda dizati svoje cijene?

Naravno da pogađa i naravno da ljudi moraju razmisliti o svojim cijenama. Mi još nismo došli u situaciju da dižemo cijene budući da su to proizvodi od prošle godine, međutim, moramo se jako dobro pripremiti za ovu godinu. Već sad imamo problema s cijenom plavog dizela i moramo napraviti veliku racionalizaciju kompletne proizvodnje te vidjeti kako ostati konkurentan na tržištu.