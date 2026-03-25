Poskupjela Hrvatima najbitnija uskrsna namirnica: Evo koliko više ćemo trošiti nego lani
Kako uskrsni stol sigurno neće proći bez kolača, tu ima i dobrih vijesti
Proslava najvećeg kršćanskog blagdana je vrijeme kad pojam "štednja" građanima i nije na prvom mjestu, naravno svatko prema mogućnostima, a procjene Hrvatske gospodarske komore (HGK) kažu da će se ovog Uskrsa - potrošiti više nego lani.
Kako i ne bi kad cijene namirnica, koje se ovih dana kupuju pokazuju trend rasta. Od veljače lani do ovogodišnje veljače su tako najviše, čak 10 posto poskupjela jaja koja su ovog blagdana znamo - najtraženiji artikl.
Svježa janjetina poskupjela je 7,2 posto, a svježa riba sedam posto.
Ima i dobrih vijesti
Kako uskrsni stol sigurno neće proći bez kolača, tu ima i dobrih vijesti - maslac primjerice bilježi pad cijene već 11 mjeseci zaredom, cijena brašna je stabilna, dok ipak cijena čokolade i dalje raste.
Kad se sve uzme i zbroji - Hrvati će, procjenjuje HGK, u četiri tjedna do Uskrsa potrošiti gotovo 200 milijuna eura više nego lani - što je devet posto više!
Iz HGK-a apeliraju da birate domaće proizvode kad god je moguće, jer se time izravno podupire domaća proizvodnja i očuvanje radnih mjesta.