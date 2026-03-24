Stručnjakinja otkrila koji će uskrsni proizvodi poskupjeti zbog najveće energetske krize

Cijene goriva za sobom vuku i druga poskupljenja. Kada bi ona mogla doći do krajnjeg potrošača - evo što kažu iz Orbico Grupe - vodećeg europskog distributera.

"Uz neku promjenu cijena goriva, dvoznamenkastu u tjednima i mjesecima bi to trebalo doći do krajnjeg potrošača, a mi se zaista nadamo da će Vlada i akteri lanca opskrbe uspjeti amortizirati poremećaje, a da će se u međuvremenu situacija na Bliskom istoku smiriti", kaže Stjepan Roglić, član Savjeta Udruge trgovine i logistike.

Procjenjuje se da će se ove godine u četiri tjedna uoči Uskrsa potrošiti više od dvije milijarde i 260 milijuna eura, odnosno oko 9 posto više nego prošle godine.

Leona Šiljeg razgovarala je s Majom Bogović, direktoricom Sektora za trgovinu HGK, o tome kako energetska kriza utječe na trendove potrošnje.

Potrošit ćemo devet posto više

"Za uskrsnu potrošnju promatramo uvijek period od četiri tjedna prije Uskrsa i ono što promatramo kako trošimo od početka godine. Bilježimo i porast broja računa u odnosu na prošlu godinu od 2,31 posto, a iznos je veći za šest posto. Što se tiče sama ta dva tjedna koja su prošla iza nas tu imamo čak i ubrzanje trenda. Ako će se ovaj trend ovako nastaviti, potrošit ćemo devet posto više za Uskrs nego prošle godine, u odnosu na ta četiri tjedna prošle godine", rekla je. Na pitanje koliko će na sve utjecati najveća energetska kriza kojoj svjedočimo, kaže:

"Za sada imamo podatke koji su iza nas, ali ono što je svakako da kriza ima utjecaj na potrošnju, u nekom dijelu će se preliti sigurno", objasnila je. Podaci pokazuju, dodala je da su neki proizvodi sada već skuplji, a to su jaja, svježe meso, janjetine, teletine i junetine. Od ključnih proizvoda za Uskrs, kod namirnica za pripremu kolača, možemo vidjeti da je cijena maslaca pojeftinila, brašno je stabilno, a cijene čokolade i proizvoda na bazi kakaa i dalje rastu.

Na pitanje kada će se ova kriza preliti još dalje na krajnjeg potrošača Bogović kaže da je teško za reći, to ovisi o intenzitetu i trajanju krize.

"Ono što možemo očekivati je malo oprezniju potrošnju", dodala je.