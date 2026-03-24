Mladen Vedriš bez oklijevanja otkrio hoće li građani podnijeti najveći teret ove krize
Ekonomski stručnjak, profesor Mladen Vedriš za RTL Danas analizirao je novi paket Vladinih mjera pomoći vrijedan 450 milijuna eura, istaknuvši kako su one bile nužne i pravovremene. Ipak, upozorava da će konačni teret krize neizbježno pasti na leđa građana, dok turistička sezona ovisi o geopolitičkoj situaciji.
Profesor Vedriš ocijenio je Vladine mjere "razumnima, primjerenima okolnostima i donesenima na vrijeme". Njihov je glavni cilj, kako objašnjava, spriječiti daljnji prijenos inflacije na ostale proizvode i usluge. Time se suzbijaju inflacijska očekivanja, odnosno situacija u kojoj "svi ne samo objektivno, nego nastoje ugrabiti što mogu".
Unatoč pozitivnoj ocjeni, Vedriš je na pitanje hoće li građani u konačnici podnijeti najveći teret krize odgovorio bez oklijevanja.
"Hoće, nema tko drugi", kratko je poručio, naglasivši da je sada na Vladi da regulatornim i kontrolnim mehanizmima osigura da taj teret ne bude prevelik. "Nije svejedno da li na leđima nosite 10 ili 50 kila". Zbog toga je, smatra, ključno da Vlada spriječi špekulacije većih i manjih razmjera te učini pritisak podnošljivim s aspekta socijalne i ekonomske slike društva.
Globalna kriza prijeti cijenama goriva i sezoni
Poseban naglasak stavljen je na neizvjesnu situaciju s cijenama goriva, koja izravno ovisi o stanju u Hormuškom tjesnacu. Ukoliko ključni svjetski pomorski prolaz ostane blokiran, Vedriš vidi tri moguća scenarija za Hrvatsku: daljnji porast cijena goriva, uvođenje kvantitativnih ograničenja, te izravan utjecaj na turističku sezonu.
"Avionske linije i sve skupa bit će u jednom relativnom riziku. Povećat će se i cijene goriva", upozorio je. Iako Hrvatska ostaje zanimljiva destinacija za auto turizam, konačna odluka turista iz srednje Europe neće ovisiti o cijenama na našim benzinskim crpkama, već o njihovoj vlastitoj financijskoj i sigurnosnoj situaciji.
Vedriš je zaključio kako je situacija potpuno otvorena i da Hrvatska u ovom trenutku nije ta koja drži karte u svojim rukama. "Nismo u pitanju mi. U pitanju su najveće svjetske ekonomije, Kina, Indija, i njihov utjecaj će biti presudan", istaknuo je, dodajući da će se jasnija slika stvoriti tek za nekoliko tjedana.