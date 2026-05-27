Grmoja nazvao Matić 'predstavnicom aristoktacije': Ostavlja dojam da ne odgovara Saboru'

Predsjednik saborskog Odbora za pravosuđe Mostov Nikola Grmoja prozvao je u srijedu predsjednicu Vrhovnog suda Mirtu Matić zbog objašnjenja da prije 15. lipnja ne može doći na Odbor i podnijeti izvještaj o stanju sudbene vlasti za 2025., nazvavši ju "predstavnicom sudačke aristokracije".

Grmoja je na Facebooku naveo da je Matić odbila nekoliko predloženih termina za raspravu o stanju hrvatskog pravosuđa pred matičnim saborskim odborom.

"Ponudio sam joj idući tjedan i ponedjeljak i izašao u susret. Jučer nam je stigao odgovor da ni ponedjeljak ne odgovara te kako predsjednica Vrhovnog suda ne može doći pred Odbor za pravosuđe Sabora koji ju je izabrao i kojem odgovara prije 15. lipnja 2026. godine”, objavio je Grmoja.

Ostavlja dojam da ne odgovara Saboru

Dodao je da takav odgovor ostavlja dojam da predsjednica Vrhovnog suda "ne odgovara Saboru, nego nam kao neka predstavnica sudačke aristokracije koja ne odgovara nikome i poručuje da će doći kad je nju volja".

A što se tiče hrvatskog sudstva, napominje Grmoja, ovakvo ponašanje Mirte Matić nam pokazuje zašto nam je pravosuđe ovakvo te ocjenjuje da je za takvo ponašanje i stanje prvenstveno odgovorna politika.

Pritom je prozvao i predsjednika Republike Zorana Milanovića kao onoga koji je Matić predložio za čelnicu Vrhovnog suda, kazavši da od njega nema ni riječi o hrvatskom pravosuđu, nego mu je u fokusu Palestina i poruka kako ne trebamo rezati broj općina.