FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NISU SE POJAVILI /

Troskot i Grmoja 'markirali' s radnog mjesta, i to ne samo jednom: Evo koliko će ih to koštati

Troskot i Grmoja 'markirali' s radnog mjesta, i to ne samo jednom: Evo koliko će ih to koštati
×
Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Na dane kada se održavala sjednica Hrvatskog sabora Grmoja je izostao sedam, a Troskot tri dana. Sabor je u ožujku plenarno zasjedao 12 dana.

2.4.2026.
8:50
Hina
Patrik Macek/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Saborski Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove donio je odluku o umanjenju zastupničkog paušala zbog neopravdanog izostanka u ožujku 2026. godine, a evidencija za prošli mjesec zabilježila je da su neopravdano s radnog mjesta izostali Mostovci Grmoja i Troskot.

Prema saborskoj evidenciji, u ožujku su neopravdano izostali samo dvojica saborskih zastupnika Mosta, Nikola Grmoja i Zvonimir Troskot. Na dane kada se održavala sjednica Hrvatskog sabora Grmoja je izostao sedam, a Troskot tri dana. Sabor je u ožujku plenarno zasjedao 12 dana.

Kazne zastupnicima

Zastupnike se za neopravdane izostanke kažnjava oduzimanjem jedne dnevnice od zastupničkog paušala koji iznosi 199,10 eura. Tako je čelnik Mosta Grmoja 'kažnjen' umanjenjem paušala za 139,37 eura, dok je Troskot za ožujak dobio 59,73 eura manje.

Saborskim zastupnicima na raspolaganju je niz 'isprika' za nedolazak na sjednicu, poput bolesti, što moraju dokazati liječničkom potvrdom, smrtni slučaj u obitelji, sudski poziv te nazočnost društveno-političkim, gospodarskim, znanstvenim, kulturnim i drugim skupovima na koje je zastupnik pozvan.

Upravo na inicijativu Mosta Sabor je 2017. godine izmijenio Zakon o pravima i dužnostima zastupnika kako bi se zastupnici novčano kažnjavali ako neopravdano izostanu s plenarne sjednice.

POGLEDAJTE VIDEO: Od tekstilnog radnika do akademske glumice: Ovo su struke naših saborskih zastupnika

SaborNikola GrmojaZvonimir Troskot
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike