Troskot i Grmoja 'markirali' s radnog mjesta, i to ne samo jednom: Evo koliko će ih to koštati

Saborski Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove donio je odluku o umanjenju zastupničkog paušala zbog neopravdanog izostanka u ožujku 2026. godine, a evidencija za prošli mjesec zabilježila je da su neopravdano s radnog mjesta izostali Mostovci Grmoja i Troskot.

Prema saborskoj evidenciji, u ožujku su neopravdano izostali samo dvojica saborskih zastupnika Mosta, Nikola Grmoja i Zvonimir Troskot. Na dane kada se održavala sjednica Hrvatskog sabora Grmoja je izostao sedam, a Troskot tri dana. Sabor je u ožujku plenarno zasjedao 12 dana.

Kazne zastupnicima

Zastupnike se za neopravdane izostanke kažnjava oduzimanjem jedne dnevnice od zastupničkog paušala koji iznosi 199,10 eura. Tako je čelnik Mosta Grmoja 'kažnjen' umanjenjem paušala za 139,37 eura, dok je Troskot za ožujak dobio 59,73 eura manje.

Saborskim zastupnicima na raspolaganju je niz 'isprika' za nedolazak na sjednicu, poput bolesti, što moraju dokazati liječničkom potvrdom, smrtni slučaj u obitelji, sudski poziv te nazočnost društveno-političkim, gospodarskim, znanstvenim, kulturnim i drugim skupovima na koje je zastupnik pozvan.

Upravo na inicijativu Mosta Sabor je 2017. godine izmijenio Zakon o pravima i dužnostima zastupnika kako bi se zastupnici novčano kažnjavali ako neopravdano izostanu s plenarne sjednice.

