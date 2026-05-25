Pet zlatnih pravila: Zaštitite djecu od opasnih vrućina u automobilu

S ljetnim temperaturama koje nerijetko premašuju i one na plažama, roditelji se suočavaju s istim izazovom: kako osigurati da njihovim najmlađima bude ugodno i sigurno tijekom vožnje. Tijekom toplinskih valova, unutrašnjost vozila pretvara se u pravi staklenik, dostižući opasno visoke temperature čak i nakon kratkog izlaganja suncu.

To može uzrokovati da plastični i metalni dijelovi, poput kopči na pojasu, postanu prevrući na dodir, dok kožna sjedala postaju izrazito neugodna. Odrasli mogu tolerirati određenu razinu nelagode, no to nije nešto čemu bismo trebali izlagati djecu. Kako bi pomogla roditeljima, Kat Gemmell, stručnjakinja za sigurnost u automobilima iz tvrtke Silver Cross sa 16 godina iskustva, iznijela je pet zlatnih pravila za sigurnu i ugodnu vožnju s djecom tijekom ljeta.

Opasnosti koje vrebaju u užarenom vozilu

Prije nego što se posvetimo praktičnim savjetima, važno je razumjeti zašto je oprez ključan. Istraživanja su pokazala da se unutrašnjost parkiranog automobila može zagrijati na gotovo 50°C čak i kada je vanjska temperatura ugodnih 22°C. Djelomično otvoreni prozori pritom ne sprječavaju značajan porast temperature.

Dječji organizam posebno je osjetljiv jer se, zbog nerazvijenog sustava termoregulacije, zagrijava tri do pet puta brže od tijela odrasle osobe. Zbog toga se kontinuirano provode kampanje poput #NikadNeOstavljaj, koje podižu svijest o smrtonosnoj opasnosti ostavljanja djece u vozilima, čak i na samo nekoliko minuta. Stres i promjena rutine mogu dovesti i do "sindroma zaboravljenog djeteta", kada roditelj uslijed umora i rastrojenosti jednostavno zaboravi da je dijete na stražnjem sjedalu.

Praktični savjeti za sigurnu vožnju

Kako biste izbjegli opasne situacije i osigurali da putovanje prođe što ugodnije, Gemmell preporučuje nekoliko jednostavnih, ali vrlo učinkovitih koraka.

Sjenila s UV zaštitom su obavezna oprema

Kat potiče sve roditelje da na prozore vozila postave višestruka sjenila za sunce s UV zaštitom, pokrivajući pritom i stražnje bočne prozore i stražnje staklo.

"Tijekom izrazito sunčanih i vrućih razdoblja preporučujem korištenje sjenila s oznakom UPF (faktor zaštite od ultraljubičastog zračenja). Ona nude izvrsnu zaštitu od UVA i UVB zraka, kako za djecu tako i za vas", objasnila je. "Ovo je posebno korisno za duža putovanja. Razmislite o postavljanju sjenila i na stražnje staklo, pogotovo ako imate malu djecu koja se voze u autosjedalicama okrenutim suprotno od smjera vožnje."

Prekrijte autosjedalicu kad nije u upotrebi

Savjetuje i prekrivanje dječje autosjedalice svaki put kad se ne koristi kako bi se plastične i metalne kopče zaštitile od izravne sunčeve svjetlosti.

"Kada je ne koristite, uvijek predlažem da autosjedalicu prekrijete svijetlom pamučnom tkaninom ili gazom. Taj sloj pomaže da plastične kopče ne budu na izravnom suncu, a ujedno sprječava i da navlaka sjedalice izblijedi", rekla je. "Svi plastični dijelovi mogu postati jako vrući na suncu, pa prekrivanjem sjedalice možete biti sigurni da će djetetu biti ugodno."

Prozračna odjeća i prethodno rashlađen automobil

Još jedan koristan način da djetetu bude ugodnije tijekom putovanja jest odijevanje u laganu i prozračnu odjeću. Također, možete pomoći u regulaciji temperature tako da uključite klima-uređaj nekoliko minuta prije nego što dijete unesete u automobil.

"Prije polaska uvijek je dobra ideja pokrenuti klima-uređaj. Ako preskočite ovaj korak, u automobilu može postati neugodno toplo. Jednostavno uključite klimu i smjestite dijete u sjedalicu tek kada osjetite da je unutrašnjost postala hladna i ugodna", savjetuje Kat.

Što uzeti u obzir pri kupnji nove autosjedalice

Završni savjet namijenjen je roditeljima koji razmišljaju o kupnji nove autosjedalice. Moderni materijali i dizajn mogu znatno doprinijeti udobnosti djeteta.

"Ako trenutno tražite novu autosjedalicu, obratite pozornost na modele koji imaju prozračne tkanine i ugrađenu ventilaciju za dodatni protok zraka. To čini veliku razliku tijekom cijele godine, a posebno u vrućim ljetnim danima", zaključila je. Napomenula je kako neki proizvođači koriste tkaninu od bambusa koja regulira temperaturu na svim umetcima za novorođenčad, pomažući tako da djetetu bude ugodnije tijekom dužih putovanja.

