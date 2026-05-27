Hrvatska postaje jedna od najjačih malih vojski svijeta? Anušić najavio plan

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić izjavio je u srijedu da se u aferi Hipodrom radi o klasičnom primjeru zloporabe položaja i političke neodgovornosti, ustvrdivši da Možemo! u šest godina upravljanja Gradom Zagrebom ima već tri velike afere.

Gostujući u emisiji Hrvatskog radija Sada Vlada, Anušić je nabrojio aferu povezanu s Ivanom Kekin i zemljištem u Istri, aferu Hipodrom s bivšim ravnateljem gradske Ustanove za upravljanje sportskim objektima Kostom Kostanjevićem te 40 milijuna eura tešku aferu povezanu s Vodoopskrbom.

"Očigledno da Možemo nije ono što je temelj njihove politike, nije politička odgovornost, transparentnost ili ne znam šta je već, nego baš suprotno, tako da se na kraju krajeva ne čudim tome, bit će toga još, ovo je tek početak", kazao je Anušić. Na tvrdnje Možemo i gradonačelnika Tomislava Tomaševića da je HDZ posljednja stranka u zemlji koja bilo kome može držati moralno-politička predavanja o korupciji, Anušić je rekao da "očigledno to ne može ni Možemo".

Vezano za ostavku koju je nakon izvida povezanih s javnom nabavom podnio voditelj Vodoopskrbe i odvodnje Marko Blažević, Anušić je rekao kako je riječ o ugovoru koji je potpisao Tomašević te je nabava vrijedna 40 milijuna eura namještena konkretnoj firmi.

Anušić je nakon isteka polovice mandata Vlade rekao da "savršeno" vode Vladu kroz ova "nimalo lagana vremena”, ali su pred njom kao i svim vladama veliki izazovi. "Govorim o izuzetno turbulentnim vremenima, u našem okruženju i širem okruženju, geopolitičkoj i sigurnosnoj situaciji”, rekao je Anušić, istaknuvši i probleme s energentima, krizu na Bliskom istoku.

Vlada će završiti svoj mandat, nesuglasice normalne u koalicijskoj Vladi

Anušić smatra da će Vlada završiti svoj mandat te da neće doći do političke krize koja bi dovela do preslagivanja parlamentarne većine. Ocijenio je kako su nesuglasice normalne u koalicijskoj Vladi kad su pred njom ozbiljne teme i veliki izazovi. "Ne možemo i ne trebamo svi razmišljati isto, ali se moramo složiti i slagati u jednom, a to je interes Republike Hrvatske i hrvatskoga naroda", poručio je.

Za Domovinski pokret rekao je da ta stranka nije samo popunila kvotu od 76 ruku za parlamentarnu većinu, nego kroz resore koje vodi provodi vlastite političke ciljeve i strategije. Uoči Dana Oružanih snaga Republike Hrvatske, Dana Hrvatske vojske i Dana Hrvatske kopnene vojske, koji se obilježavaju u spomen na postrojavanje prvih brigada Zbora narodne garde u Kranjčevićevoj 1991. godine, Anušić se osvrnuo i na razvoj Hrvatske vojske u 35 godina.

Naglasio je kako je Hrvatska vojska tijekom Domovinskog rata izgrađena unatoč embargu na naoružanje i nedostatku organizirane vojske. Govoreći o sadašnjem stanju Oružanih snaga, rekao je kako je Hrvatska vojska započela "prvu i jedinu modernizaciju u povijesti Hrvatske vojske".

Hrvatska vojska 2030. bit će jedna od najjačih malih vojski Europe pa i svijeta

"Vrlo brzo će Hrvatska vojska, moja procjena 2030. godine, biti jedna od najjačih malih vojski Europe, pa rekao bih i svijeta, spremna za sve zadaće koje će biti pred Hrvatskom vojskom, koristeći najmodernije sustave naoružanja i opreme", rekao je.

Modernizacija će se odnositi na Hrvatsku ratnu mornaricu, Kopnenu vojsku i Hrvatsko ratno zrakoplovstvo, a ministar je među projektima naveo sustav protuzračne obrane srednjeg dometa, dvije korvete, dodatne helikoptere Black Hawk, modernizaciju Rafalea, radarske sustave, protudronsku zaštitu te daljnje opremanje Kopnene vojske i HRZ-a.

Spomenuo je i besposadne sustave koji se razvijaju u domaćoj industriji. "Mislim da ćemo do 2030. godine u potpunosti završiti isporuke tenkova, haubica, Black Hawkova, HIMARS-a i svega onoga što je još najavljeno”, naveo je.

Vezano za planiranu nabavu korveta za HRM, objasnio je da odluke o vojnoj nabavi ne donosi pojedinac, nego se donose kroz složen sustav procedura i stručnih analiza. Kao ključne kriterije odabira istaknuo je kvalitetu sustava, mogućnost uključivanja domaće brodogradnje te brzinu i cijenu isporuke. Naglasio je da država želi dio proizvodnje i razvoja lokalizirati u hrvatskim tvrtkama, spomenuvši pritom Končar kao jednu od uključenih kompanija.

Kad je riječ o obalnim ophodnim brodovima i sporu s Brodosplitom, rekao je kako je MORH dobio pravnu bitku te vratio brodove u vlasništvo države, a preostala tri će vjerojatno biti realizirana kroz projekt izgradnje korvete ili će ga zasebno realizirati. Dodao je kako će se nakon premještanja brodova u drugo brodogradilište nastaviti njihova izgradnja te da su trenutačno između 20 i 40 posto dovršenosti.

Ministarstvo i Oružane snage surađuju s predsjednikom države kako im nalaže Ustav i zakon

Komentirajući financiranje modernizacije Oružanih snaga kroz instrument SAFE, Anušić je rekao kako nije riječ o "besplatnom novcu", nego o zajmu. Dodao je kako se Hrvatska zadužila onoliko koliko smatra da može bez ugrožavanja financijske stabilnosti države, dok se dio nabava financira iz državnog proračuna.

Kroz instrument SAFE financirat će se nabava tenkova Leopard, kamiona Tatra, haubica Caesar te dijela streljiva i vojne opreme. "To je ukupno 1,7 milijardi eura", rekao je Anušić, dodavši kako se trenutačno spominje mogućnost deset godina počeka, 40 godina otplate i kamata od tri posto.

Komentirajući suradnju s predsjednikom Republike Zoranom Milanovićem, posebno oko suradnje s izraelskom i ukrajinskom vojskom, rekao je kako predsjednik koristi svoje ovlasti te će vrijeme pokazati koliko je takav pristup dobar za Oružane snage RH. "Nema apsolutno nikakvog razloga sprječavati Oružane snage da imaju mogućnost preuzimanja određenih iskustava i znanja od onih koji nešto u ovom trenutku više od nas znaju", rekao je Anušić, govoreći o izraelskoj tehnologiji i opremi i iskustvima ukrajinske vojske.

Dodao je da Ministarstvo i Oružane snage surađuju s predsjednikom države kako im nalaže Ustav i zakon i nada se da će doći i do promjene tog stava kad je riječ o suradnji s ukrajinskim oružanim snagama i s drugima, ne uplićući se u sukob niti tumačeći ga na bilo kakav politički način.

Upitan je li Srbija prijetnja Hrvatskoj s obzirom na naoružavanje, Anušić je rekao da ne može odgovoriti s da ili ne, ali se Srbija iz nekog razloga ekspresno jako intenzivno naoružava, a ono što je pobudilo pažnju Hrvatske i saveznika su hipersonične rakete kineske proizvodnje. "Ja neću gledati preko granice, ja sam rekao i vlada Republike Hrvatske je rekla da ćemo mi modernizirati i opremiti naše oružane snage i biti spremni za odgovor u bilo kakvoj situaciji ugroze i mi kao članica NATO saveza smo tu obavezu preuzeli i mi ćemo do kraja odraditi", rekao je.