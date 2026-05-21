Beretta stiže u Hrvatsku: Vlada gura veliku tvornicu streljiva, evo detalja!

Vlada je na sjednici u četvrtak dala potporu za suradnju na provedbi projekta u vezi s uspostavom proizvodnje streljiva malog kalibra u Hrvatskoj u partnerstvu s Beretta Holdingom.

"Imajući na umu promijenjene sigurnosne okolnosti, Vlada Republike Hrvatske podržava izgradnju tvornice streljiva u Republici Hrvatskoj", rekao je potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić predstavljajući zaključak Vlade.

U tom kontekstu Vlada podupire suradnju na provedbi projekta u vezi s uspostavom proizvodnje streljiva malog kalibra u Republici Hrvatskoj u partnerstvu s Beretta Holdingom i sklapanje memoranduma o razumijevanju kojim bi se načelno uredila daljnja suradnja na projektu, poručio je.

Kako je Anušić istaknuo, zaključkom se zadužuje Ministarstvo obrane da, u suradnji s ministarstvima financija, vanjskih i europskih poslova, unutarnjih poslova, pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, zaštite okoliša i zelene tranzicije, gospodarstva i ostalim nadležnim tijelima, u što kraćem roku, poduzme sve potrebne radnje za potpisivanje navedenog memoranduma o razumijevanju.

Milijarda i 700 milijuna eura za obranu

Podsjetimo, točno prije tjedan dana u Vladi je potpisan i Sporazum o zajmu u okviru instrumenta sigurnosne inicijative za Europu SAFE te je tom prilikom premijer Andrej Plenković pojasnio da se radi o zajmu od milijardu i 700 milijuna eura.

Novac će se koristiti za investiranje u najsuvremenije njemačke tenkove Leopard, francuske haubice Caesar, češke kamione za transport i logistiku Hrvatske vojske te za različite oblike municije.

Na potpisivanju sporazuma bio je i europski povjerenik za obranu i svemir u Europskoj komisiji Andrius Kubilius, inače nekadašnji litvanski premijer, za kojega je Plenković naveo da je inicirao Bijelu knjigu o obrani i jedan je od autora novog instrumenta za sigurnu Europu, koji je važan financijski instrument preko kojeg su brojne države članice uzele povoljan zajam na četiri godine kako bi ulagale u obrambene sposobnosti.

"Suočeni smo s izazovima i prijetnjama koje su itekako vidljive – ruski rat protiv Ukrajine, rat u Iranu, transatlantski odnosi, razvoj novih strategija, čime se traži da mi preuzmemo odgovornost za europsku obranu", naveo je povjerenik.

Nastavio je: "To stvara okruženje koje od nas zahtijeva snažne strateške planove i projekte kako bismo ojačali našu sigurnost i obranu. Sporazum o zajmu u okviru instrumenta SAFE odražava jasnu europsku stratešku poziciju i smjer kojim planira ići kada je riječ o obrambenoj pripravnosti."

Rekao je tada i to da je to prvi put Europska zajednica stvara takve financijske mogućnosti ulaganja u jačanje naše obrane i pomaganje državama članicama prilikom provođenja vlastitih ciljeva oko obrambene pripravnosti.

'Hrvatska je primjer'

"Hrvatska je primjer koji može inspirirati druge države članice, pogotovo one koje su slične veličinom. Dakle, govorimo o zemljama koje su velike, ali nisu najveće. Dolazim iz Litve i vidim brojne sličnosti", naveo je tada povjerenik.

Za Hrvatsku je istaknuo da radi na puno toga na lokalnoj razini istaknuvši uvođenje vojnog roka a za zračne snage je rekao da je učinjen "nevjerojatan napredak".

"Hrvatska predvodi važne europske projekte koji ulaze u novu fazu. Oni su od zajedničkog interesa i Hrvatska predvodi vlastitim obrambenim inicijativama koje su važne za sve nas, pogotovo kada je riječ o novim doktrinama ratovanja", rekao je Kubilius.