Šime skočio u hladno more: 'Ugledao sam ga kako pluta, bio je to neugodan prizor'

Prava drama odvila se sinoć u dubrovačkoj marini. Naime, oko 21.30 sati u Marini Frapa, mladić Šime Buterin hrabrom reakcijom spasio je život muškarcu u sedamdesetim godinama koji je upao u more.

Šime, koji inače radi na jahti vezanoj uz mul, u trenutku nesreće odmarao se u spavaonici kada su ga prenuli povici upomoć.

"Čuo sam glasove i izašao van. Vidio sam čovjeka kako sjedi na mulu i viče: Help, help! Pokazao mi je rukom da mu je prijatelj pao u more", ispričao je Šime za Dubrovački dnevnik. Kada je pogledao prema moru, ugledao je tijelo koje je plutalo bez vidljivih znakova života.

"Bio je okrenut licem prema dolje, more ga je nosilo. Bio je to jako neugodan prizor", rekao je. Bez oklijevanja odmah je nazvao Hitnu pomoć, a potom mobitel predao zaposlenicima Marine Frapa kako bi nastavili komunikaciju s dispečerima. U tom trenutku odlučio je skočiti u more.

"Došao sam do tijela, zavezao konop oko struka i uz pomoć ljudi s mula uspjeli smo ga izvući na najnižu točku mula", opisao je dramatične trenutke.

Odmah su mu pružili prvu pomoć

Djelatnici Marine Frapa odmah su započeli s pružanjem prve pomoći i ispumpavanjem vode iz pluća unesrećenog muškarca, dok je Hitna pomoć stigla vrlo brzo i nastavila reanimaciju. Prema riječima Šime, muškarcu je ubrzo ponovno uspostavljen puls nakon čega je prevezen u bolnicu.

Iako su uvjeti bili teški - noć, mrak i hladno more, Šime kaže kako nije dvojio ni sekunde. "Nije me bilo strah, samo se Boga bojim. Bilo je crno i malo hladno, ali ništa strašno. U tom trenutku mislio sam samo kako spasiti njegov život, za sebe nisam brinuo", kazao je skromno junak ove dramatične noći.

Posebno je pohvalio djelatnike Marine Frapa i Hitne pomoći koji su, zajedno s njim, svojim brzom reakcijom i zajedničkim djelovanjem uspjeli spasiti život muškarca koji je, kako Šime danas doznaje, izvan životne opasnosti.