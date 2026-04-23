NI GORE NI DOLJE /

Spašavanje na Paklenici: Teško ozlijeđeni penjač zaglavio na stijeni, dignut i helikopter!

Foto: HGSS

U akciji je sudjelovalo ukupno 12 spašavatelja HGSS Stanice Zadar, 4 letača spašavatelja iz HGSS Stanice Split, helikopter MORH-a te pripadnici ZSS-a

23.4.2026.
22:28
Andrea Vlašić
HGSS
Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) ponovno je u akciji, a ovoga puta borba za život odvijala se na nepristupačnim stijenama Paklenice. Na području Anića kuka, iz penjačkog smjera Kapetan Pelinkovac, uspješno je spašen unesrećeni penjač. Prema prvim informacijama, penjač je zaglavio visoko u stijeni i visio na užetu.

Situacija je bila krajnje ozbiljna jer nesretni penjač nije mogao samostalno gore ni dolje. Zbog teškog pristupa i teških tjelesnih ozljeda unesrećenog u akciji je bio angažiran helikopter MORH-a. Nakon dolaska do unesrećenog, zbrinjavanja i izvlačenja iz stijene uz pomoć helikoptera unesrećeni je predan timu HMS-a u Zemuniku.

U akciji je sudjelovalo ukupno 12 spašavatelja HGSS Stanice Zadar, 4 letača spašavatelja iz HGSS Stanice Split, helikopter MORH-a te pripadnici ZSS-a. "Još jednom se pokazalo koliko su u ovakvim intervencijama važni koordinacija i zajedničko djelovanje svih uključenih službi", navode u HGSS-u.

HgssGorska SlužbaPaklenicaPenjačSpašavanje
