Odluka u zadnji čas spasila joj je život: 'Imala sam predosjećaj da nešto nije u redu'

Britanska avanturistica Lucy Shepherd prisjetila se ekspedicije koja joj je zauvijek promijenila pogled na opasnost, intuiciju i preživljavanje. Sve se dogodilo 2018. godine u planinama Pamir u Tajikistanu, gdje je s partnerom Timom krenula na uspon na dva vrha viša od 7000 metara.

Od samog dolaska osjećala je nelagodu koju nije mogla objasniti. Nije se radilo o klasičnom strahu, već o nečemu suptilnijem i stalno prisutnom, piše The Guardian.

Imala je loš osjećaj

"Od trenutka kada sam stigla u Tadžikistan imala sam predosjećaj da nešto nije u redu, ali nisam mogla objasniti zašto. Nije to bio strah koji možete imenovati, nego više kao tihi, stalni nemir koji vam ne da mira", prisjeća se Lucy.

Njihov dolazak na ledenjak, gdje je bio smješten bazni kamp, bio je sve samo ne rutinski. Helikopter koji ih je doveo bio je star i oštećen, letio je nisko iznad oštrog ledenog terena. Nakon što ih je ostavio, ostali su izolirani s nekolicinom drugih penjača, uz dogovoreni povratak tek mjesec dana kasnije.

Iako je plan na papiru djelovao jednostavno, stvarnost je bila znatno zahtjevnija. Ruta se pokazala tehnički mnogo težom nego što su očekivali. Svakodnevno su se suočavali sa strmim ledenim usponima, pukotinama u ledenjacima i stalnom prijetnjom odrona i lavina. Posebno je opasno bilo ostajati na određenim dijelovima planine nakon poslijepodneva, kada bi se led počeo topiti i pokretati klizišta.

No, kako ističe, nisu je plašili samo uvjeti na terenu, nego i snažan unutarnji osjećaj koji nije nestajao: "Od trenutka kada su nas ostavili na ledenjaku imala sam osjećaj da nešto jednostavno nije kako treba. Nije to bio strah od neuspjeha niti od toga da ću nekoga razočarati – takve sam situacije već prošla. Ovo je bilo drukčije. Kao da mi nešto stalno govori da moramo sići s planine, i taj osjećaj nije nestajao", komentira Lucy.

U zadnji tren se ukrcali u helikopter

Na kraju su odlučili odustati od uspona na vrh Peak Korzhenevskaya (danas poznat kao Ozodi Peak) na visini od oko 6800 metara, procijenivši da rizik jednostavno nije vrijedan.

Povratak u bazni kamp nije donio olakšanje. Helikopter koji ih je trebao pokupiti bio je zakazan tek nekoliko dana kasnije, a pokušaji da ranije napuste planinu nisu uspjeli. Umorni i iscrpljeni, bili su prisiljeni čekati.

Dan prije planiranog odlaska začuli su zvuk helikoptera – no let nije bio namijenjen njima. U posljednjem trenutku dobili su priliku ukrcati se. "Rekli su nam da, ako budemo brzi, možemo stati. Sve se dogodilo u sekundi – samo smo zgrabili stvari i potrčali. Bila sam potpuno iscrpljena, jedva sam disala zbog visinske bolesti, ali znala sam da moramo ući u taj helikopter", objašnjava.

Intuicija joj je spasila život

Taj let spasio im je život. Već sljedećeg dana isti se helikopter vratio po preostale alpiniste, ali se nikada nije vratio. Srušio se na ledenjak, pri čemu je poginulo pet osoba. Preživjeli su proveli noć u olupini. Posebno potresna bila je činjenica da su dvoje poginulih sjedili upravo na mjestima na kojima su dan ranije sjedili Lucy i Tim. Rep helikoptera udario je u ledenu formaciju i otpao, zbog čega je letjelica pala.

Nakon povratka u London, život im se nastavio, ali iskustvo je ostavilo dubok trag. Lucy Shepherd priznaje da je od tada naučila slušati vlastitu intuiciju: "S vremenom sam shvatila da strah i intuicija nisu isto. Strah je glasan, gotovo viče i tjera vas da stanete. Intuicija je tiša, suptilna i često ne nudi objašnjenje – samo vas upozorava da obratite pažnju i ne ignorirate ono što osjećate."

Danas, naglašava, više ne ignorira unutarnji glas: "Ako nešto ne djeluje ispravno, više to ne zanemarujem. Naučila sam koliko je važno reagirati na vrijeme, čak i kada to nema logičnog smisla jer ponekad jednostavno ne dobijete drugu priliku."

Svoje iskustvo i lekcije pretočila je i u knjigu Into the Wild, u kojoj detaljnije opisuje ovu i druge ekspedicije na kojima je bila.

POGLEDAJTE GALERIJU

