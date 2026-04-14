Piercing joj završio u plućima na pola milimetra od aorte: 'Užas koji ne bih poželjela nikome'

Meksikanka Monica Deyanira Cabrera Barajas (26) iz Nuevo Leóna u Meksiku udahnula je tijekom sna piercing s nosa koji je završio u njezinim plućima, svega 0,5 milimetara od aorte. Umjesto da mirno planira vjenčanje, morala se boriti za život.

Kronični kašalj pripisala promjeni vremena

''Jedina teorija koju imam, a koju sam rekla i liječniku, jest da sam zaspala, ukras je ispao i to je bilo to'', kaže influencerica. ''Ležala sam na leđima i nisam shvatila rizik, pa sam pogriješila'', dodaje.

U početku nije imala pojma što joj se dogodilo jer kaže da kod kuće ima više nego dovoljno piercinga. No ubrzo se pojavio kronični kašalj, koji je pripisala promjeni vremena.

Nevjerojatna istina zatekla je tek kod liječnika. ''Iskreno sam pomislila: ‘Umrijet ću.’ To je užas koji ne bih poželjela nikome. Prvi zahvat je trajao sat i 20 minuta, a ipak nisu mogli izvaditi prsten jer se pričvrstio za moja pluća'', opisuje mlada žena dramatične trenutke svog života.

''Moja priča treba potaknuti oprez''

Liječnici su naposljetku uspjeli tek tijekom sljedeće operacije. ''Pulmolog mi je rekao: ‘Čini se da Bog pazi na svoja stvorenja’, jer je piercing zapeo samo 0,5 milimetara od aorte. Istina je da bih, da ju je probušio bez upozorenja, vjerojatno umrla zbog kolapsa pluća ili oštećenja aorte'', kaže Monica u šoku.

Nije ni čudo da kaže kako je zauvijek završila s piercingom.

"Volim piercing, i voljela sam svoj, ali ga ne bih ponovno nosila zbog užasa koji sam doživjela. To je iskustvo koje ne bih poželjela nikome", rekla je. "Moja priča nije namijenjena plašenju ili demoniziranju piercinga, već jednostavno poticanju opreza i svijesti da se nezgode mogu dogoditi", rekla je Monica.

Priča ove mlade influencerice naišla je na brojne reakcije na društvenim mrežama.

"Nosim piercing u nosu već 20 godina i ništa slično mi se nikada nije dogodilo", jedan je od komentara.

"Wow, upravo si u meni probudila strah za koji nisam znala da ga imam!", priznao je drugi pratitelj.

"Gledam ovo s novim piercingom u nosu koji sam upravo kupila...", napisala je jedna pratiteljica.

POGLEDAJTE VIDEO: Isprobala sam analizu boja koja je osvojila društvene mreže: 'Ovo je pun pogodak'