FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BORBA ZA ŽIVOT /

Piercing joj završio u plućima na pola milimetra od aorte: 'Užas koji ne bih poželjela nikome'

×
Foto: Profimedia

Mlada influencerica zaspala je s piercingom na nosu koji je tijekom noći završio u njezinim plućima, svega pola milimetra od aorte. Liječnici su je spašavali s dvije operacije

14.4.2026.
22:46
Magazin.hr
Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Meksikanka Monica Deyanira Cabrera Barajas (26) iz Nuevo Leóna u Meksiku udahnula je tijekom sna piercing s nosa koji je završio u njezinim plućima, svega 0,5 milimetara od aorte. Umjesto da mirno planira vjenčanje, morala se boriti za život.

Kronični kašalj pripisala promjeni vremena

''Jedina teorija koju imam, a koju sam rekla i liječniku, jest da sam zaspala, ukras je ispao i to je bilo to'', kaže influencerica. ''Ležala sam na leđima i nisam shvatila rizik, pa sam pogriješila'', dodaje.

U početku nije imala pojma što joj se dogodilo jer kaže da kod kuće ima više nego dovoljno piercinga. No ubrzo se pojavio kronični kašalj, koji je pripisala promjeni vremena.

Nevjerojatna istina zatekla je tek kod liječnika. ''Iskreno sam pomislila: ‘Umrijet ću.’ To je užas koji ne bih poželjela nikome. Prvi zahvat je trajao sat i 20 minuta, a ipak nisu mogli izvaditi prsten jer se pričvrstio za moja pluća'', opisuje mlada žena dramatične trenutke svog života.

''Moja priča treba potaknuti oprez''

Liječnici su naposljetku uspjeli tek tijekom sljedeće operacije. ''Pulmolog mi je rekao: ‘Čini se da Bog pazi na svoja stvorenja’, jer je piercing zapeo samo 0,5 milimetara od aorte. Istina je da bih, da ju je probušio bez upozorenja, vjerojatno umrla zbog kolapsa pluća ili oštećenja aorte'', kaže Monica u šoku.

@whoisbarajasx Se pone el septum (((Sale mal))) Pd. Ahorita ya estoy bien, fue hace meses, gad me lograron sacar el septum sin complicaciones, los doctores estaban impactados, así como yo y todos a mi alrededor, mis traumas mis chistes. #fyp #urgencias #medicine #viral #septumpiercing ♬ original sound - Deo M. Divinagracia - RetroSibs 🇵🇭🇵🇭🇵🇭

Nije ni čudo da kaže kako je zauvijek završila s piercingom.

"Volim piercing, i voljela sam svoj, ali ga ne bih ponovno nosila zbog užasa koji sam doživjela. To je iskustvo koje ne bih poželjela nikome", rekla je. "Moja priča nije namijenjena plašenju ili demoniziranju piercinga, već jednostavno poticanju opreza i svijesti da se nezgode mogu dogoditi", rekla je Monica.

Priča ove mlade influencerice naišla je na brojne reakcije na društvenim mrežama. 

"Nosim piercing u nosu već 20 godina i ništa slično mi se nikada nije dogodilo", jedan je od komentara. 

"Wow, upravo si u meni probudila strah za koji nisam znala da ga imam!", priznao je drugi pratitelj. 

"Gledam ovo s novim piercingom u nosu koji sam upravo kupila...", napisala je jedna pratiteljica. 

POGLEDAJTE GALERIJU

PlućaPiercingOpasnoOperacijaPlućaAortaInfluencerica
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike