Zagrepčanka primila užasan poziv, našla se u morbidnoj priči: 'Amputirat će joj nogu'

Rano jutro, oko osam sati na blagdan Tijelova, i poziv iz noćne more: "Mama, slomila sam nogu, boli me!"

Bio je to ženski glas, a onda se javio muškarac: "Gospođo, vaša kći ima slomljenu nogu, prijeti joj amputacija."

Ovoj zagrebačkoj umirovljenici izmaklo se tlo pod nogama. Zvono fiksnog telefona diglo ju je iz kreveta, nije se ni razbudila.

Razgovor se nastavio: "Gospođo, oprostite ako ne govorim tako dobro, iz Slovenije sam, ali vašoj kćeri amputirat će nogu. Ima šanse da joj spasimo nogu uz pomoć zlatnih pločica i vijaka, ali to se mora odmah platiti. Zdravstveno će kasnije refundirati novac."

Uslijedili su mučni trenuci, umirovljenica je počela plitko disati.

"U pozadini poziva čula sam 'svoju' kćer kako plače i viče da je boli. Muškarac je rekao da je njezin suprug u hodniku bolnice i da je izvan sebe. Zato su zvali mene. Pitali su me imam li novca kod sebe. Odgovorila sam da imam 20 eura. Dalje su propitivali nemam li više", ispričala nam je.

Tražili su novac

No muškarac je inzistirao. Sve se događalo kao u nekom bunilu, a i dalje je odjekivao jauk nekog ženskog glasa u pozadini. Srce joj je počelo lupati.

"Rekla sam da nemam više novca, da sam umirovljenica, da živim od mirovine", rekla nam je.

Tada je muškarac prekinuo liniju.

Tog dana bila je samo jedna od mnogih koji su prošli kroz dobro uigran scenarij pokušaja prijevare. Ova Zagrepčanka doživjela je šok od kojeg se nije oporavila ni sutradan.

"Pala sam u totalnu 'komu'. Netko mi je na telefon rekao da će odrezati nogu mojoj kćeri. Nisam mogla razmišljati razumno, sve mi se zamaglilo."

Uhvatila je trenutak pribranosti i nazvala supruga svoje kćeri.

"Nasmijao me i umirio me. Rekao je da je moja kći doma, da pije kavu i da se ništa loše ne događa", govori nam.

Uskoro se i kći javila pa je shvatila da je bila meta pokušaja morbidne prijevare. U dogovoru s obitelji odlučila je od teleoperatera zatražiti izlistavanje dolaznih poziva i sve prijaviti policiji.

"No iz teleoperatera odgovorili su da nemaju mogućnost praćenja dolaznih poziva. Ovo nije normalno. Cijeli dan bila sam u potpunom stresu, a danima nisam dobro. Nije ti dobro kad čuješ da ti je dijete stradalo. Tko su ti ljudi? Ovo je užasno", govori nam.

Uznemirujuć SMS usred noći

No to nije bio jedini susret s pokušajima prevaranata koji igraju najprljavije i udaraju na osjećaje ljudi.

Prije nekoliko mjeseci dobila je i SMS oko četiri sata u noći, pisalo je: "Mama, ne radi mi moj telefon, nazovi me na ovaj broj, ovo mi je službeni."

"Nazvala sam jer mi je sin bio na putu i mislila sam da me treba. Opet sam pomislila da mu se nešto loše dogodilo", govori nam.

Iako je nazvala broj telefona, nitko nije odgovorio na poziv. Do danas ne zna koja je bila namjera prevaranata.

Zbog ova dva slučaja u vrlo kratkom vremenu sumnja u nekoliko stvari:

"Poziv koji sam dobila kad su rekli da će kćeri amputirati nogu – oni su znali sve. Da imam kćer, da ona ima supruga. Ženska se javila na svega nekoliko sekundi i kroz plač rekla da je doživjela nesreću. Nisam mogla razaznati je li to moja kći ili nije, sve je bilo brzo i uigrano. Sumnjam da oni prate ljude, znaju situaciju. Strah me", govori nam.

Više slučajeva morbidne prijevare s 'amputacijom'

Naša sugovornica tek je jedna u nizu meta prevaranata koji koriste morbidnu priču o tome da je stradala bliska osoba. Prevaranti pritom traže novac ili "ide amputacija". Svako toliko pojavi se nova žrtva.

Tako je početkom prošle godine policija na području Splita uhitila dvoje stranaca, 51-godišnjakinju iz Ukrajine i 41-godišnjaka iz Mađarske, koji su koristili ovu metodu prijevare.

Kod njih je pronađeno 72.000 eura koje su uzeli 86-godišnjaku prevarivši ga po istom scenariju "nesreće i amputacije noge".

Povjerovala lažnom doktoru i dala 4500 eura

Također, u kolovozu prošle godine u prijevari istog tipa 84-godišnjakinja je na kućnom pragu predala 4500 eura osobi koja je tvrdila da uzima novac za operaciju kćeri teško ozlijeđene u prometnoj nesreći. Policija je tom prilikom upozorila javnost da ne nasjeda na takvu vrstu prijevare.

Općinski sud u Bjelovaru donio je, pak, nepravomoćnu presudu protiv dvoje ukrajinskih državljana zbog iste vrste prijevare u kojoj im je umirovljenica dala 36.000 eura. Sve se dogodilo kada je muškarac nazvao umirovljenicu i lažno se predstavio kao liječnik bjelovarske bolnice te rekao da je njezin sin ozlijeđen, da mu prijeti amputacija te da hitno trebaju 97.000 eura za operaciju i lijek protiv tromboze.

Umirovljenica je prema uputama stavila novac u vrećicu, izašla iz kuće i sve predala optuženoj Ukrajinki.

Optuženi stranci

Kako je objavio Podravski list, sud je utvrdio da je optuženicu u blizini čekao maloljetni pomagač, nakon čega su zajedno pobjegli prema Bjelovaru, potom Ivanić-Gradu i Zagrebu. Novac je kasnije predan drugom optuženiku na autobusnom kolodvoru u Zagrebu, dok je dio zadržan za osobnu korist, no uhvaćeni su već sljedećeg dana.

Prvooptužena, 39-godišnja državljanka Ukrajine, nezaposlena frizerka i majka četvero djece, osuđena je na godinu dana zatvora uvjetno, uz rok kušnje od četiri godine. Istu kaznu dobio je i drugooptuženi, 43-godišnji ukrajinski državljanin, po struci magistar međunarodne ekonomije, zaposlen u varaždinskoj tvrtki. Policija je tijekom istrage pronašla dio ukradenog novca.

Nakon što je zaprimila niz dojava o pokušajima prijevare iste vrste, zadarska policija je u veljači ove godine objavila priopćenje s upozorenjem ljudima da ne nasjedaju.

Ovako izgleda shablona prijevare:

"Počinitelji najčešće telefonom kontaktiraju starije osobe, pritom se često slabije služe hrvatskim jezikom. U razgovoru se lažno predstavljaju kao liječnici iz bolnica u blizini mjesta stanovanja žrtve te navode kako je u bolnicu zaprimljen član obitelji u teškom zdravstvenom stanju kojem je hitno potrebna specijalna operacija. Kako bi prijevara bila uvjerljivija, u pozadini se nerijetko čuje glas osobe koja se predstavlja kao član obitelji i moli žrtvu da hitno plati operaciju.

Žrtvama se pritom govori da se operacija može obaviti isključivo ako se odmah uplati ili preda određeni novčani iznos, nakon čega se dogovara dolazak osobe kojoj je potrebno predati novac, najčešće ispred kuće, stana ili čak preko balkona. Počinitelji često daju i detaljan opis osobe koja dolazi po novac kako bi cijela situacija djelovala što uvjerljivije.

Posebno naglašavamo kako bolnice i državne institucije nikada ne traže hitne novčane isplate na ovakav način, niti traže da se novac predaje na javnim mjestima."

Prijavite pokušaj prijevare

Iz policije su savjetovali građane da ne nasjedaju na ovakve pozive, da ne donose ishitrene odluke pod pritiskom i strahom te da uvijek provjere informacije s članovima obitelji ili bliskim osobama.

"Posebno se upozorava da se putem telefona ne otkrivaju osobni podaci, OIB, podaci s osobne iskaznice ili bankovnih kartica te da se o ovim oblicima prijevara obavezno informiraju i stariji članovi obitelji. Ako zaprimite ovakav ili sličan poziv ili ako ste postali žrtva prijevare, odmah nazovite policiju na broj 192 i prijavite događaj", objavila je zadarska policija.