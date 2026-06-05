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Prevaranti se predstavljali kao banka: Građani oštećeni za 17.100 eura

Prevaranti se predstavljali kao banka: Građani oštećeni za 17.100 eura
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Foto: Shutterstock/Ilustracija

Policija navodi kako su počinitelji u svim slučajevima koristili lažne SMS poruke i internetske poveznice koje imitiraju službene institucije radi pribavljanja osobnih i bankovnih podataka građana

5.6.2026.
12:07
Hina
Shutterstock/Ilustracija
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PU splitsko-dalmatinska proteklih je dana zaprimila prijave građana iz Splita, Trogira i Hvara, koji su zbog računalnih prijevara, lažnih SMS poruka i internetskih obmana oštećeni za ukupno 17.100 eura, izvijestili su u petak iz splitske policije.

U prvom slučaju 56-godišnji muškarac s područja Trogira ostao je bez gotovo 16.000 eura nakon što je povjerovao da je zaprimio SMS poruku banke te putem poveznice za navodnu deaktivaciju računa i aplikacije OTP GO postupio prema uputama prevaranata, nakon čega su obavljene neovlaštene transakcije.

U drugom slučaju 48-godišnjakinja iz Splita zaprimila je lažnu SMS poruku u kojoj je stajalo da je počinila prometni prekršaj te da će joj kamate znatno narasti ako ne plati kaznu. Klikom na dostavljenu poveznicu, koja je imitirala službenu stranicu, unijela je podatke i autorizirala transakcije, pri čemu je naknadno utvrđeno da je s njezina računa odneseno 670 eura.

U trećem slučaju 44-godišnjak s Hvara početkom lipnja 2026. godine doveden je u zabludu od nepoznate osobe te je putem PaysafeCard i Select Pay sustava uplatio 500 eura.

Policija navodi kako su počinitelji u svim slučajevima koristili lažne SMS poruke i internetske poveznice koje imitiraju službene institucije radi pribavljanja osobnih i bankovnih podataka građana.

Ističu kako policija nikada ne šalje obavijesti o prekršajima putem SMS poruka te upozoravaju građane da ne otvaraju sumnjive poveznice i ne unose osjetljive podatke.

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