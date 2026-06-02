Lažne poruke i obećanja o zaradi skupo koštali građane: Ostali bez više tisuća eura

Policija istražuje dva slučaja računalne prijevare u Solinu i Braču gdje su građani ostali bez više tisuća eura nakon što su nasjeli na lažne poruke i obećanja o zaradi od ulaganja.

U prvom slučaju, muškarac (41) zaprimio je SMS poruku u kojoj se od njega tražilo da ažurira OTP GO aplikaciju. Slijedeći upute iz poruke, unio je tražene podatke, no ubrzo je primijetio da više ne može pristupiti aplikaciji. Nakon provjere u banci saznao je da mu je s računa skinuto 4.000 eura.

Drugi slučaj odnosi se na muškarca (73) kojeg je kontaktirala osoba predstavljajući se kao brokerica. Rekla mu je da na računu ima gotovo 50.000 eura dobiti ostvarene trgovanjem bitcoinom i dionicama, međutim da prije isplate mora podmiriti porez.

Vjerujući da je riječ o legitimnoj zaradi, omogućio joj je pristup internetskom bankarstvu putem dijeljenja zaslona. Ubrzo je s njegova računa izvršena uplata od 7.650 eura. Tek nakon naknadnih zahtjeva za novim uplatama shvatio je da je prevaren.

Policija provodi istragu i ponovno upozorava građane da budu oprezni prilikom zaprimanja sumnjivih poruka, dijeljenja osobnih podataka te omogućavanja pristupa internetskom bankarstvu nepoznatim osobama.