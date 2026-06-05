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IZGLEDA OZBILJNO /

Princ Andrew fotografiran s ogromnom masnicom na licu, a svi se pitaju isto

Princ Andrew fotografiran s ogromnom masnicom na licu, a svi se pitaju isto
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Foto: Bav Media/SplashNews.com/Splash/Profimedia

Nakon uhićenja koje je uzdrmalo kraljevsku obitelj, princ Andrew ponovno je u središtu pozornosti - ovaj put zbog šokantne modrice na licu koja je potaknula brojne teorije

5.6.2026.
13:30
Hot.hr
Bav Media/SplashNews.com/Splash/Profimedia
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Uhićenje princa Andrewa (66) odvilo se u veljači, baš na njegov rođendan, a sve pod sumnjom na zloporabu javne dužnosti. Nakon ispitivanja pušten je da se brani sa slobode dok istraga traje. Iako tvrdi da nije počinio ništa nezakonito, kraljevska obitelj od njega se ogradila te nije bio pozvan na kraljevska druženja.

Princ Andrew fotografiran s ogromnom masnicom na licu, a svi se pitaju isto
Foto: Geoffrey Swaine/Avalon/Profimedia

Premda dugo nije viđen u javnosti, nove fotografije izazvale su šok.

Princ Andrew fotografiran s ogromnom masnicom na licu, a svi se pitaju isto
Foto: Bav Media/SplashNews.com/Splash/Profimedia

Bivši vojvoda od Yorka snimljen je na stražnjem automobila u blizini Marsh Farme na imanju Sandringham, gdje se preselio nakon što je u veljači napustio Royal Lodge. 

Fotografije su odmah izazvale interes javnosti jer se na desnoj strani Andrewova lica vidi velika ljubičasta modrica. 

Premda ozljeda djeluje prilično upečatljivo i šokantno, zasad nije poznato kako je nastala. Unatoč brojnim teorijama koje kruže u javnosti, izvori bliski Andrewu tvrde da nema razloga za zabrinutost te da iza svega ne stoji nikakav incident ni drama.

 

Kraljevska ObiteljBritanska Kraljevska ObiteljPrinc Andrew
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