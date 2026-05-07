Drama blizu kuće bivšeg princa Andrewa: Vidio ga u šetnji i krenuo prema njemu, našli mu oružje?

Britanska policija uhitila je muškarca zbog sumnji u kršenje javnog reda i mira i posjedovanje oružja u blizini kuće bivšeg princa Andrewa Mountbatten-Windsora.

Prema službenoj izjavi, policajci su dobili dojavu nakon 19.30 sati u srijedu da se "muškarac u selu ponaša zastrašujuće".

Britanski mediji pišu da je uhićenje uslijedilo nakon susreta bivšeg princa s muškarcem u balaklavi dok je šetao pse. Muškarac je navodno uočio Andrewa na udaljenosti od 50 metara te krenuo prema njemu vičući.

Bliski susret dogodio se na javnom zemljištu u ulici blizu parka Sandringham Royal.

Zadržan u pritvoru

"Policajci su izašli na teren, a muškarac je uhićen zbog sumnje na kršenje javnog reda i mira i posjedovanje oružja te odveden u istražni centar policije King's Lynn na ispitivanje. Ostat će u pritvoru", navode iz policije.

Inače, Andrew se prošlog mjeseca preselio na farmu Marsh u Norfolku nakon što je u veljači iselio iz vile Royal Lodgea na imanju Windsor gdje je živio više od 20 godina.

Prošlog listopada palača je potvrdila da mu se oduzimaju odlikovanja, titule i počasti i to zbog optužbi i povezanosti s osuđenim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom.

Andrew je odbacio optužbe protiv njega i negira da je učinio bilo što krivo i protuzakonito u slučaju povezanim s Epsteinom.

