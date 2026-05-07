UHIĆEN MUŠKARAC /

Drama blizu kuće bivšeg princa Andrewa: Vidio ga u šetnji i krenuo prema njemu, našli mu oružje?
Foto: / SplashNews.com/Splash/Profimedia

7.5.2026.
19:19
Dunja Stanković
Britanska policija uhitila je muškarca zbog sumnji u kršenje javnog reda i mira i posjedovanje oružja u blizini kuće bivšeg princa Andrewa Mountbatten-Windsora. 

Prema službenoj izjavi, policajci su dobili dojavu nakon 19.30 sati u srijedu da se "muškarac u selu ponaša zastrašujuće". 

Britanski mediji pišu da je uhićenje uslijedilo nakon susreta bivšeg princa s muškarcem u balaklavi dok je šetao pse. Muškarac je navodno uočio Andrewa na udaljenosti od 50 metara te krenuo prema njemu vičući. 

Bliski susret dogodio se na javnom zemljištu u ulici blizu parka Sandringham Royal. 

Zadržan u pritvoru

"Policajci su izašli na teren, a muškarac je uhićen zbog sumnje na kršenje javnog reda i mira i posjedovanje oružja te odveden u istražni centar policije King's Lynn na ispitivanje. Ostat će u pritvoru", navode iz policije. 

Inače, Andrew se prošlog mjeseca preselio na farmu Marsh u Norfolku nakon što je u veljači iselio iz vile Royal Lodgea na imanju Windsor gdje je živio više od 20 godina.  

Prošlog listopada palača je potvrdila da mu se oduzimaju odlikovanja, titule i počasti i to zbog optužbi i povezanosti s osuđenim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom. 

Andrew je odbacio optužbe protiv njega i negira da je učinio bilo što krivo i protuzakonito u slučaju povezanim s Epsteinom. 

POGLEDAJTE VIDEO: Nakon 11 sati ispitivanja pušten na slobodu: Zašto je Andrew i dalje u redu za nasljedstvo?

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
