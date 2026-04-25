Nije ni došao, već drama: Prije povijesne večeri za Bijelu kuću 'serviran' kaos

Američki predsjednik Donald Trump bi večeras trebao po prvi put sjest za glavni stol večere dopisnika Bijele kuće - povijesna večer, koja se uzburkala i prije nego li je započela.

Na društvenoj mreži X krenuo je kružiti video koji prikazuje zgradu, koja se nalazi nedaleko od hotela Washington Hilton (uobičajenog mjesta održavanja događaja), osvijetljenu gotovo dvije minute montažom fotografija i starih videozapisa Trumpa u društvu pokojnog seksualnog prijestupnika Jeffreya Epsteina, piše La Parisien.

Projekcija je također uključivala dokumente iz poznatih Epsteinovih dosjea, koji su uglavnom redigirani - što je postala praksa američkog Ministarstva pravosuđa.

NEW: In honor of White House Correspondents Weekend, this video message highlighting Trump’s relationship with Epstein is being displayed on the side of the building where Trump will attend the dinner. pic.twitter.com/qxPfuC0dMc — Aaron Parnas (@AaronParnas) April 25, 2026

Jedan od trenutaka prikazuje Trumpa i Epsteina, te e-mail Epsteina u kojem piše: "Želim da razumijete da je ovaj pas koji nije lajao bio Trump."

Još jedna razmjena, između Epsteina i američkog novinara i autora Michaela Wolffa, poznatog po svojoj kompromitirajućoj knjizi Fire and Fury o prvom Trumpovom predsjedništvu, otkriva ovu jezivu rečenicu: "Naravno da je znao za djevojke."

Objava koja prati video je nedvosmislena: "U čast vikenda dopisnika Bijele kuće, ova video poruka koja ističe Trumpov odnos s Epsteinom prikazuje se na strani zgrade u kojoj će Trump prisustvovati večeri."

Negiraju bilo kakvu povezanost

Podsjetimo, Trump i njegova supruga Melania uvijek su negirali bilo kakvu krivnju povezanu uz aferu Epstein - nitko od njih nije bio predmet službenog progona ili istrage. Prva dama SAD-a nedavno je javno negirala bilo kakvu povezanost s Epsteinom i njegovom pomagačicom Ghislaine Maxwell, uvjeravajući da je Epsteina upoznala samo kao običnog poznanika u društvenim krugovima.

Pitanja vezana uz Epsteinove dosjee već tjednima truje Trumpov mandat. Samo je prošle veljače New York Times objavilo da je Ministarstvo pravosuđa zabilježilo više od 38 tisuća spominjanja imena Trump, njegove supruge ili Mar-a-Lago (rezidencija Trumpa).

U ovom eksplozivnom kontekstu Trump večeras ulazi u Washington Hilton. 79-godišnji republikanac do sada je sustavno izbjegavao ovaj događaj organiziran od 1920-ih, za razliku od svih svojih prethodnika.

