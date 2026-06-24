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Neočekivan scenarij: Hrvatskoj bi treće mjesto moglo biti bolje od drugog! Evo zašto...

Neočekivan scenarij: Hrvatskoj bi treće mjesto moglo biti bolje od drugog! Evo zašto...
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Foto: Dave Shopland/Shutterstock Editorial/Profimedia

Ako Vatreni završe drugi, čeka ih izrazito težak raspored...

24.6.2026.
8:51
Sportski.net
Dave Shopland/Shutterstock Editorial/Profimedia
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Golom Ante Budimira u 54. minuti reprezentacija Hrvatske je u Torontu pobijedila Panamu s minimalnih 1-0 (0-0) te je teško izborenom pobjedom ostala u igri za plasman u drugi krug natjecanja na Svjetskom prvenstvu

Hrvatska je s tri boda uoči posljednjeg kola na trećem mjestu, s bodom manje od Engleske i Gane koje su u Bostonu odigrale 0-0. Panama je bez bodova ostala bez izgleda za plasman u drugi krug.

Na papiru zvuči nelogično, ali trenutačna projekcija nokaut-faze koju je objavio Football Meets Data sugerira zanimljiv scenarij za Hrvatsku, treće mjesto u skupini L moglo bi biti lakši put od drugog.

Ako Vatreni završe drugi, čeka ih izrazito težak raspored: već u osmini finala Portugal, a potom potencijalno Španjolska ili Austrija.

S druge strane, treća pozicija otvara znatno “mekšu” granu, Kolumbiju u šesnaestini finala te mogućeg suparnika iz ogleda Kanada, Alžir u sljedećoj fazi.

Naravno, sve je još teorija i ništa ne vrijedi bez prolaska skupine, ali razlika na papiru je očita: jedna strana ždrijeba izgleda kao pakleni put, druga kao nešto prohodniji raspored.

Hrvatska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.Nokaut Faza
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