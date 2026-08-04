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TRAGEDIJA NA TAJLANDU /

Dječak (13) preminuo nakon napada jedne od najotrovnijih životinja u moru

Dječak (13) preminuo nakon napada jedne od najotrovnijih životinja u moru
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Foto: Piyas Biswas/Zuma Press/Profimedia/Ilustracija

Nakon uboda ozlijeđenu osobu treba odmah izvući iz vode te ranu ispirati kućnim octom najmanje 30 sekundi

4.8.2026.
12:17
danas.hr
Piyas Biswas/Zuma Press/Profimedia/Ilustracija
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Na jugu Tajlanda preminuo je 13-godišnji dječak nakon što ga je tijekom kupanja ubola meduza, tzv. morska osa, jedna od najotrovnijih morskih životinja na svijetu.

Tragedija se dogodila u subotu na plaži Ban Fai Tha u pokrajini Nakhon Si Thammarat, objavila je tajlandska javna televizija Thai PBS.

Plaža se nalazi oko 800 kilometara južno od Bangkoka u Tajlandskom zaljevu. Područje uglavnom posjećuju domaći turisti. Nakon smrtonosnog incidenta vlasti su pojačale upozorenja i naredile dodatne sigurnosne mjere duž obale.

Glavni ravnatelj Odjela za morske i obalne resurse Pinsak Suraswadi izjavio je da su regionalni uredi dobili upute da surađuju s pokrajinskim vladama, zdravstvenim vlastima i onima koji upravljaju plažama kako bi kontinuirano pratili obalna područja i upozoravali javnost.

Plivačima se savjetuje da ne ulaze u more ako uoče morsku osu, da slijede upute spasilaca i da meduze nikada ne dodiruju golim rukama.

Nakon uboda ozlijeđenu osobu treba odmah izvući iz vode te ranu ispirati kućnim octom najmanje 30 sekundi. Vlasti izričito upozoravaju da se na ubod ne polijeva slatka voda ili alkohol niti da se trlja koža, jer bi to moglo osloboditi dodatni otrov.

Što je morska osa?

Otrov morske ose uzrokuje trenutačnu, jaku bol. U roku od nekoliko minuta može toliko oštetiti srce i živčani sustav da može nastupiti respiratorni ili srčani zastoj.

Nastanjuju plitke vode uz sjevernu i istočnu obalu Australije, a nalaze se i diljem Indopacifika.

Ovo nije prva smrt koju je uzrokovala morska osa na Tajlandu. Dijete iz Izraela preminulo je 2021., mlada Njemica 2015., a dječak iz Francuske 2014. godine.

Dječak (13) preminuo nakon napada jedne od najotrovnijih životinja u moru
Foto: Screenshot/X

TajlandMorska OsaMeduzaUbod Meduze
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