Najopasnije biće morskih dubina: Ekstremno je ubojito, u otrovu ima nepoznatu tvar

Iako morske pse prati neslavna titula najopasnijih stanovnika mora i oceana – ponajprije zahvaljujući filmovima – u morskim dubinama žive i mnogo opasnije, otrovnije, ali i neobičnije vrste.

Raskošna šarena sipa (engl. flamboyant cuttlefish, lat. Metasepia pfefferi) ubraja se među najfascinantnije glavonošce svjetskih mora i oceana. Već desetljećima zapanjuje znanstvenike svojom iznimnom otrovnošću u kombinaciji s neobičnom sposobnošću mijenjanja boja, koja nadmašuje gotovo svaku drugu životinju.

Za razliku od većine sipa koje se najčešće kreću plivanjem, raskošna šarena sipa većinu vremena provodi puzeći po morskom dnu s pomoću svojih pipaka, što je čini neuobičajenom i lako prepoznatljivom i za znanstvenike i za ronioce.

Nevjerojatna transformacija

Njezino tijelo prekriveno je ćelijama zvanima kromatofori koje joj omogućuju trenutačnu promjenu boje i uzoraka na koži. Tako se u djeliću sekunde može pretvoriti iz neupadljive, gotovo nevidljive životinje koja se stapa s pijeskom ili koraljima, u eksploziju jarkih boja – crvene, ljubičaste, bijele i žute – što ujedno služi kao upozorenje grabežljivcima.

Ova nevjerojatna vizualna transformacija nije samo način kamuflaže, već i metoda zastrašivanja, jer priroda rijetko koristi tako upadljive signale osim kada iza njih stoji stvarna opasnost. A u slučaju raskošne šarene sipe, ta je opasnost ogromna.

Ne zna se kemijski sastav otrova

Dosadašnja istraživanja pokazala su da njezini mišići sadrže iznimno snažan toksin, toliko jak da se uspoređuje s otrovom ribe fugu poznate po smrtonosnoj tvari tetrodotoksinu. Znanstvenici još uvijek nisu u potpunosti razjasnili kemijski sastav ovog otrova, jer sadrži do sada nepoznatu supstancu, no jasno je da čak i vrlo male količine mogu biti potencijalno fatalne za životinje, a time i za čovjeka.

Unatoč tome što je malenih dimenzija – obično ne prelazi osam centimetara duljine – ova je životinja zapravo jedan od najsmrtonosnijih organizama u oceanu. Ipak, zahvaljujući živopisnom ponašanju i egzotičnom izgledu, često privlači pozornost ronilaca i istraživača.

Morska magija

Kada se osjeća ugroženo, raskošna šarena sipa ne bježi daleko poput drugih srodnih vrsta, već se oslanja na kombinaciju svoje boje i otrovnosti: jarke nijanse jasno upozoravaju predatore da bi napad na nju značio sigurnu smrt. S druge strane, kada joj se plijen – poput malih rakova ili riba – približi, raskošna šarena sipa se u potpunosti prikrije, stopi s morskim dnom i strpljivo čeka trenutak da brzim izbačajem pipaka zgrabi žrtvu i paralizira je otrovom.

Ova kombinacija smrtonosnog otrova, nevjerojatne kamuflaže i spektakularnih boja svrstava je u sam vrh evolucijskih čuda morskog svijeta. Znanstvenici je smatraju rijetkim primjerom životinje kod koje su se spojile ekstremna toksičnost i vizualna komunikacija – dok mnoge vrste imaju ili otrov ili sposobnost kamuflaže, raskošna šarena sipa posjeduje oboje i koristi ih na savršen način.

Njezina sposobnost da se u trenu pretvori iz neupadljive, gotovo nevidljive forme u živi vatromet boja, a zatim se ponovno stopi s okolinom, čini je simbolom morske magije, ali i podsjetnikom da priroda često skriva smrtonosne tajne iza svojih najspektakularnijih prizora.

