Talijanska kuhinja u svom najboljem izdanju: od kultnih sireva do legendarnih umaka

U okviru Tjedna talijanske kuhinje, iz kataloga trgovačkog lanca Eurospin koji vrijedi od 24. do 30. lipnja, izdvajamo najzanimljivije proizvode koji su s razlogom postali simboli talijanske kulinarske baštine.

Prvo ćemo spomenuti delikatesu koju će cijeniti svi istinski gurmani, sir Parmigiano Reggiano odležan 15 mjeseci, koji se u okviru ove ponude može pronaći u Eurospinu za svega 2,49 eura za 100 grama.

Od Parmigiano Reggiana do Pecorina: sirevi koji su obilježili talijansku gastronomiju

Često se naziva i "kraljem sireva", jedan je od najprepoznatljivijih proizvoda talijanske regije Emilia-Romagna, gdje se prema gotovo nepromijenjenoj recepturi proizvodi već više od 900 godina. Ljubitelji hrane cijene ga zbog bogatog, slojevitog okusa koji se razvija tijekom dugog dozrijevanja.

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Ako se odlučite za laganu ljetnu varijantu s voćem, u Eurospinu smo u aktualnom katalogu pronašli i bijelo grožđe na popustu od 40 posto za svega 2,99 eura te Ekstra djevičansko maslinovo ulje hladno prešano brenda Podere del Conte po cijeni od samo 5,99 eura.

Kao i kod nas, talijansku je kuhinju teško zamisliti bez bogate plate suhomesnatih proizvoda i sireva koja se poslužuje kao hladno predjelo. U aktualnom katalogu Eurospina koji vrijedi od 24. do 30. lipnja pronašli smo nekoliko delikatesa koje na svaki stol donose autentične talijanske okuse.

Bez njih nema prave talijanske plate: mortadela, pršut i druge delikatese

Mortadela Stella Bologna jedan je od najpoznatijih predstavnika ove talijanske delicije i trenutno je u Eurospinu snižena 35 posto te stoji svega 0,89 eura za 100 grama, a Pršut Monviso možete kupiti po cijeni od 1,69 eura za 100 grama.

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Kako biste zaokružili talijansku platu, za potpuni dojam izdvajamo i salamu Napoli, jednu od najpoznatijih talijanskih salama, koja potječe iz regije Campania. Prepoznatljiva je po krupnije mljevenom mesu, blagoj dimljenoj aromi i papru, a u aktualnom katalogu Eurospina pronašli smo je po super povoljnoj cijeni od 1,59 eura.

Foto: Od morskih plodova do svježeg mesa: ideje za ljetni ručak

Svi na plati volimo pronaći širi izbor sireva, a još jedan istinski predstavnik talijanske gastronomske baštine je Pecorino Romano, tvrdi ovčji sir koji gurmani cijene jer je jedan od najstarijih talijanskih sireva. U aktualnom katalogu Eurospina pronašli smo i kombinaciju sireva gorgonzole i mascarponea, dostupnu za 1,39 eura za 100 grama, kao i dimljenu Provolu po istoj cijeni.

Tjestenina, pizza i focaccia: klasici jači od svih gastro trendova

Talijanska kuhinja nezamisliva je bez tjestenine, hrane koja je dio talijanskog identiteta i svakodnevice, a kroz stoljeća se razvila u stotine različitih oblika i recepata, od jednostavnih klasika do vrhunskih specijaliteta, a cijelu ponudu možete pogledati na linku.

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U novom katalogu Eurospina koji vrijedi od 24. do 30. lipnja, pronaći ćete izvrstan izvor kvalitetne već pripremljene tjestenine. Izdvajamo Pennette s lososom i škampima u pakiranju od 600 grama za 2,49 eura talijanskog brenda Tre Mulini, a tu su i Tre Mulini Spaghetti alla Carbonara, u pakiranju 550 g za 3,49 eura, pravi predstavnici talijanskih okusa po izuzetno povoljnim cijenama.

Od gotove hrane, kada poželite brzi i ukusni obrok, novi katalog Eurospina donosi još jednu izvornu talijansku deliciju, Pizza s mozzarellom di buffala s izvorno talijanskom rajčicom, talijanskog brenda Tre Mulini, a pakiranje od dva komada, ukupno 650 grama stoji 4,99 eura, a primamljiva je i Foccacia kuhana šunka i dimljena Provola (390 grama) po cijeni od 3,29 eura.

Za dane kada i sami poželite zasukati rukave u kuhinji i poigrati se talijanskim okusima, kvalitetni sastojci iz Eurospina omogućuju vam da se približite autentičnim okusima talijanske gastronomije. Uvijek dobar odabir su svježe tjestenine Trofie i Strozzapreti talijanskog brenda Tre Mulini koje su na popustu od 37 posto i stoje samo 0,99 eura za pakiranje od 500 grama.

Trofie su zaštitni znak talijanske regije Ligurije i najčešće se poslužuju uz slavni pesto alla Genovese, dok strozzapreti dolaze iz Emilije-Romagne te se tradicionalno spajaju s bogatim mesnim i rajčica umacima.

Amo Essere Eccellente: premium okusi Italije na jednom mjestu

Posebno mjesto u okviru Eurospin Tjedna talijanske kuhinje zauzima premium linija Amo Essere Eccellente, namijenjena ljubiteljima autentičnih talijanskih okusa i proizvoda vrhunske kvalitete.

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Među proizvodima koji se posebno ističu nalaze se Bresaola od gornjeg dijela buta i Pršut odležavan 24 mjeseca, dostupni po cijeni od 4,19 eura za 100 grama, kao i Pecorino Pienza i Provolone Valpadana DOP po cijeni od 2,49 eura.

Ljubitelji tjestenine mogu posegnuti za Girasolima s pestom i pinjolima ili Girasolima s rajčicom i mozzarellom di bufala, oba u pakiranju od 250 grama za 1,99 eura, dok premium Fusilli, Rigatoni i Linguine od 500 grama stoje svega 1,19 eura.

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Ponudu aktualnog kataloga Eurospina dodatno upotpunjuju Umak od datterino rajčica za 1,59 eura, Aceto Balsamico di Modena za 3,99 eura te osvježavajući Sorbet od sicilijanskog limuna ili s Sorbet s okusom Ciaculli mandarine u pakiranju od 310 grama za 2,99 eura.

Upravo kroz liniju Amo Essere Eccellente, Eurospin donosi dio talijanske gastronomske kulture na domaće stolove, spajajući tradicionalne recepture, odabrane sastojke i pristupačne cijene.

Ljubitelji morskih okusa ovog tjedna mogu pronaći niz praktičnih i povoljnih proizvoda brenda Athena za brzi ručak ili večeru. Očišćene dagnje dostupne su za 2,39 eura, dok je bogati Mix mekušaca, ribe i rakova za prženje u pakiranju od 500 grama snižen na 5,29 eura. Za obiteljske obroke tu su i panirani riblji štapići od 900 grama za 3,99 eura te panirani kolutići lignjuna za 2,69 eura.

Od morskih plodova do svježeg mesa: ideje za ljetni ručak

Ljubitelji tune mogu birati između većeg pakiranja tune u biljnom ulju od 620 grama za 4,99 eura, pakiranja od četiri konzerve za 2,29 eura ili tune u maslinovom ulju za svega 0,79 eura. Ponudu zaokružuje Riblji namaz s bakalarom po cijeni od 1,99 eura, idealan za lagani zalogaj ili brzu marendu.

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Ako tome pridodamo bogatu ponudu svježeg mesa, jasno je da u Eurospinu ne nedostaje inspiracije za pripremu ukusnih talijanskih jela.

Među izdvojenim proizvodima, u katalogu Eurospina koji vrijedi od 24. do 30. lipnja nalaze se miješano mljeveno meso, sniženo 31 posto i dostupno za 4,99 eura po pakiranju od jednog kilograma, teleća lopatica bez kosti po cijeni od 10,99 eura za kilogram te svinjska slabina i leđa bez kosti za 3,99 eura po kilogramu.

Od kultnih sireva i suhomesnatih delicija do kvalitetne tjestenine, umaka i drugih autohtonih specijaliteta, aktualna Eurospinova ponuda koja vrijedi od 24. do 30. lipnja donosi najbolje od talijanske gastronomije po pristupačnim cijenama. Zahvaljujući pažljivo odabranim proizvodima, okusi Italije nikada nisu bili dostupniji.

Drugim riječima, sve što je potrebno za mali gastronomski izlet u Italiju nalazi se na jednom mjestu, u trgovinama Eurospin, a detaljnije o ponudi, talijanskim delicijama i aktualnim proizvodima možete pronaći u katalogu na poveznici u nastavku.

Sadržaj je nastao u suradnji s partnerom Eurospin.