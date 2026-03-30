FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
LAŽNO PRIJATELJSTVO /

Jeffrey Epstein čitavo vrijeme ismijavao princa Andrewa i Sarah Ferguson

×
Foto: GoffPhotos.com/Goff Photos/Profimedia

Nova otkrića iz Epsteinovih dosjea pokazuju koliko su princ Andrew i Sarah Ferguson zapravo komunicirali sa osuđenim seksualnim prijestupnikom

30.3.2026.
21:10
Hot.hr
VOYO logo
VOYO logo

Što se zapravo događalo između Jeffreyja Epsteina, bivšeg princa Andrewa i bivše vojvotkinje od Yorka Sarah Ferguson? Novi detalji iz dosjea osuđenog seksualnog prijestupnika otkrivaju da je Epstein dobro poznavao članove britanske kraljevske obitelji, s njima bio i financijski povezan, ali i dovoljno dobar da se šali na njihov račun.

Foto: John Shelley Collection/Avalon/Profimedia

Koliko su bili povezani, svjedoči i pretpostavka da je Epstein financirao putovanje Sarah Ferguson te princeza Eugenie i Beatrice, sestrični princa Williama, nakon što je pušten na slobodu 2009. godine.

U vrijeme kada je putovala u Ameriku sa svojim kćerima, Ferguson je Epsteina nazivala svojim "najboljim prijateljem" i "bratom kojeg sam oduvijek željela." 

Međutim, čini se da njegova ljubav prema bivšoj britanskoj vojvotkinji i nije bila baš tako snažna.

U prepisci Jeffreyja Epsteina s prijateljem pronađeno je ismijavanje na novinski naslov: "Andrew je prodavao kćerke da otplati dugove Sarah Ferguson", iz čega se jasno vidi da su osuđeni pedofil i njegov prijatelj pravili zlobne šale o financijskoj nevolji bivše vojvotkinje od Yorka.

U poruci koju je poslao Epsteinu, zasad nepoznati prijatelj napisao je: "Potpuno me iznenadila. Smijao sam se toliko glasno da sam se zagrcnuo i slina mi je izletjela iz nosa!"

Podsjetimo, sredinom veljače bivši princ Andrew uhićen je zbog sumnje na zlouporabu javne dužnosti. Na 66. rođendan priveden je u policijsku postaju, dok su istražitelji pretraživali njegove nekretnine. Tada je otkriveno i kako je prinčeva bivša supruga Sarah Ferguson bila Epsteinu bliska prijateljica te da mu je nudila VIP tretman u kraljevskoj rezidenciji u samom centru Londona.

Sarah FergusonPrinc AndrewJeffrey EpsteinBritanska Kraljevska Obitelj
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
