Jeffrey Epstein čitavo vrijeme ismijavao princa Andrewa i Sarah Ferguson

Što se zapravo događalo između Jeffreyja Epsteina, bivšeg princa Andrewa i bivše vojvotkinje od Yorka Sarah Ferguson? Novi detalji iz dosjea osuđenog seksualnog prijestupnika otkrivaju da je Epstein dobro poznavao članove britanske kraljevske obitelji, s njima bio i financijski povezan, ali i dovoljno dobar da se šali na njihov račun.

Koliko su bili povezani, svjedoči i pretpostavka da je Epstein financirao putovanje Sarah Ferguson te princeza Eugenie i Beatrice, sestrični princa Williama, nakon što je pušten na slobodu 2009. godine.

U vrijeme kada je putovala u Ameriku sa svojim kćerima, Ferguson je Epsteina nazivala svojim "najboljim prijateljem" i "bratom kojeg sam oduvijek željela."

Međutim, čini se da njegova ljubav prema bivšoj britanskoj vojvotkinji i nije bila baš tako snažna.

U prepisci Jeffreyja Epsteina s prijateljem pronađeno je ismijavanje na novinski naslov: "Andrew je prodavao kćerke da otplati dugove Sarah Ferguson", iz čega se jasno vidi da su osuđeni pedofil i njegov prijatelj pravili zlobne šale o financijskoj nevolji bivše vojvotkinje od Yorka.

U poruci koju je poslao Epsteinu, zasad nepoznati prijatelj napisao je: "Potpuno me iznenadila. Smijao sam se toliko glasno da sam se zagrcnuo i slina mi je izletjela iz nosa!"

Podsjetimo, sredinom veljače bivši princ Andrew uhićen je zbog sumnje na zlouporabu javne dužnosti. Na 66. rođendan priveden je u policijsku postaju, dok su istražitelji pretraživali njegove nekretnine. Tada je otkriveno i kako je prinčeva bivša supruga Sarah Ferguson bila Epsteinu bliska prijateljica te da mu je nudila VIP tretman u kraljevskoj rezidenciji u samom centru Londona.

