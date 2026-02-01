Nudila Epsteinu brak i VIP usluge, vodila kćeri k njemu: Novi detalji cure o Sarah Ferguson

Sarah Ferguson (66), bivša supruga princa Andrewa (65), ponovno se našla na meti oštrih kritika nakon što su u javnost isplivali novi detalji iz dokumentacije povezane s ozloglašenim Jeffrey Epsteinom, koji dodatno bacaju sjenu na njihov odnos. Objavljeni e-mailovi i svjedočenja ukazuju na razinu bliskosti i spremnosti na posredovanje koja je, prema mišljenju mnogih, duboko kompromitirajuća.

Intimni ton i usluge za kraljevsku palaču

Dokumenti koje je objavilo američko Ministarstvo pravosuđa sadrže poruke u kojima Ferguson Epsteina naziva "bratom kojeg je oduvijek željela" i "legendom". U jednoj od poruka iz 2010. godine, čiji kontekst nije u potpunosti jasan, piše: "Ti si legenda. Nemam riječi kojima bih opisala svoju ljubav i zahvalnost za tvoju velikodušnost i dobrotu. Stojim ti na usluzi. Samo se udaj za mene."

Ovakav ton komunikacije uslijedio je nakon što je Epstein već odslužio zatvorsku kaznu zbog podvođenja maloljetnice. Dokumenti također otkrivaju da je Ferguson od Epsteina tražila financijsku pomoć, uključujući hitnu molbu za 20.000 funti za stanarinu, uz napomenu da joj stanodavac prijeti medijima.

Zauzvrat, čini se da je Ferguson nudila pristup kraljevskim rezidencijama. U jednoj poruci ponudila je organizirati "VIP obilazak" Buckinghamske palače za prijatelje i suradnike Jeffreyja Epsteina, navodeći: "Mogu organizirati bilo što."

Kćeri, pozivnice i neugodna pitanja

Dodatnu težinu cijeloj priči daju navodi da je Ferguson 2009. godine posjetila Epsteina u Miamiju zajedno sa svojim kćerima, princezama Beatrice (37) i Eugenie (35), koje su tada bile u ranim dvadesetima. U dokumentima se spominje i pozivnica za 50. rođendan Prince Andrewa, održan u palači St. James u veljači 2010. godine, u kojoj se gostima najavljuje večer uz formalnu odjeću, ali i „iznenađenja“ koja su dodatno potaknula nagađanja.

Iako je Sarah Ferguson u više navrata tvrdila da nije bila svjesna razmjera Epsteinovih zločina te da žali zbog svojih pogrešnih odluka, objavljeni detalji za mnoge predstavljaju granicu nakon koje opravdanja više ne prolaze.

