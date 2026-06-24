Kosti u kovčegu, srce u staklenici: Policija objavila jezive fotografije iz stana bolničara

Mađarska policija objavila je fotografije iz stana bolničkog djelatnika iz Budimpešte u kojem su pronađeni preparirani dijelovi ljudskog tijela, uključujući kožu, lubanje i druge ljudske ostatke.

Tijekom ispitivanja 30-godišnji muškarac priznao je da je od pojedinih dijelova ljudskog tijela pripremao jela koja je potom konzumirao. Tereti ga se za nezakonito postupanje s ljudskim ostacima.

Istraga Nacionalnog istražnog ureda mađarske policije pokrenuta je nakon dojave da bolničar na poslu i u svom domu drži dijelove ljudskih tijela.

Utvrđeno je da je osumnjičenik pokazivao veliko zanimanje za anatomiju i patologiju te da je često secirao životinje. Policija vjeruje da je do ljudskih ostataka dolazio dijelom preko radnog mjesta, a dijelom iskapanjem tijela na napuštenim grobljima u Mađarskoj i Slovačkoj. O svom neobičnom interesu govorio je članovima obitelji, a svoju zbirku redovito fotografirao.

Foto: Police.hu

Foto: Police.hu

Foto: Police.hu

Foto: Police.hu

Istraga i vještačenje ide dalje

Uhićen je 17. lipnja, nakon čega su istražitelji pretražili njegove nekretnine i vozilo. Tom prilikom oduzeli su računalo, prijenosna računala, tablete, mobilne telefone, SIM kartice te različite uređaje za pohranu podataka.

Među pronađenim predmetima bili su preparirano ljudsko lice i koža lica, kosti pohranjene u kovčegu, cijela potkoljenica, mozak, šaka, više lubanja te srce spremljeno u staklenci.

Za pronađeno srce još nije potvrđeno potječe li od čovjeka ili životinje, a svi pronađeni ostaci bit će predmet detaljnog vještačenja.

Osumnjičeni je istražiteljima izjavio da ga posebno fasciniraju dijelovi ljudskog tijela te da ih je koristio za pripremu hrane koju je potom jeo.

Nakon ispitivanja određen mu je istražni pritvor.

Policija sada radi na utvrđivanju podrijetla svakog pronađenog ostatka. Također ne isključuje mogućnost podizanja dodatnih kaznenih prijava nakon završetka vještačenja i rasvjetljavanja svih okolnosti ovog slučaja.