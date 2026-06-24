Serviser otkriva besplatan trik za rashlađivanje doma: Ovo još niste isprobali

Usred sve učestalijih i intenzivnijih toplinskih valova koji pogađaju brojne regije, potraga za učinkovitim i pristupačnim načinima rashlađivanja životnog prostora postaje prioritet.

Dok se mnogi oslanjaju na klima-uređaje, čiji rad znatno povećava račune za struju, postoji i niz jednostavnih metoda koje mogu donijeti olakšanje. Jedan se trik za "prirodno hlađenje" posebno ističe jer je potpuno besplatan, jednostavan za primjenu i daje gotovo trenutačne rezultate, a njegovu učinkovitost potvrdio je i inženjer iz tvrtke British Gas, piše Mirror.

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Genijalan trik koji odmah djeluje

Dok stručnjaci i Hrvatski zavod za javno zdravstvo redovito objavljuju preporuke za zaštitu od vrućina, Peter Knowles, serviser i inženjer, podijelio je metodu koja se izdvaja svojom jednostavnošću. Riječ je o starom, ali često zaboravljenom triku koji ne zahtijeva nikakva financijska ulaganja.

"Svi znamo koliko je frustrirajuće boraviti u vrućem i zagušljivom domu. Dobra je vijest da postoje praktični koraci koje svatko može poduzeti kako bi se temperatura u zatvorenom prostoru održala nižom", objašnjava Knowles. Njegov ključni savjet odnosi se na korištenje vlažne plahte.

"Vješanje vlažne plahte ispred otvorenog prozora tijekom večernjih sati pomoći će prirodnom hlađenju zraka koji ulazi u prostoriju", kaže Knowles. Kako vjetar puše kroz vlažnu tkaninu, voda isparava i hladi zrak, stvarajući ugodan povjetarac s trenutnim učinkom hlađenja. Ovaj je savjet dio šireg skupa praktičnih preporuka za borbu protiv vrućina koje mogu značajno poboljšati udobnost stanovanja.

Sprječavanje ulaska topline je ključno

Iako se noćno prozračivanje preporučuje, tijekom najtoplijeg dijela dana vrijedi suprotno pravilo. Suprotno intuiciji, držanje prozora zatvorenima dok su vanjske temperature na vrhuncu sprječava ulazak vrućeg zraka u dom. Knowles ističe da zavjese svijetlih boja ili rolete od debljih materijala mogu učinkovito blokirati sunčevu toplinu ako su spuštene.

Ovu preporuku podupiru i domaći stručnjaci, koji savjetuju zatvaranje prozora već od 10 sati ujutro pa sve do kasnih poslijepodnevnih sati. Za prozore okrenute prema jugu i zapadu, koji su izloženi jakom poslijepodnevnom suncu, Knowles predlaže i reflektirajuće folije za stakla kao učinkovito rješenje za smanjenje topline i odbljeska.

Korištenje uređaja za manju temperaturu

Mnogi kućanski aparati i uređaji dodatno zagrijavaju prostor čak i kada se ne koriste aktivno. Promjenom nekoliko navika može se značajno smanjiti stvaranje nepotrebne topline u domu.

Promijenite raspored kućanskih poslova

Korištenje pećnice, štednjaka, sušilice ili perilice rublja tijekom najtoplijeg dijela dana dodaje znatnu količinu topline u stambeni prostor. Inženjer savjetuje da se veći kućanski poslovi, poput kuhanja i pranja rublja, obavljaju u najhladnijim dijelovima dana - rano ujutro ili kasno navečer.

Gdje je to moguće, preporučuje se sušenje rublja na otvorenom umjesto u sušilici te odabir laganijih obroka koji ne zahtijevaju dugotrajnu toplinsku obradu.

Isključite uređaje koji se ne koriste

Punjači, prijenosna računala i drugi elektronički uređaji koji ostaju uključeni u utičnicu oslobađaju toplinu čak i kada nisu u funkciji. Iako se čini da je riječ o zanemarivoj količini topline, više takvih uređaja u jednoj prostoriji može doprinijeti osjećaju zagušljivosti. Isključivanje svega što se ne koristi jednostavan je korak koji doprinosi održavanju niže temperature u prostorijama.

Rasvjeta koja ne grije

Tradicionalne žarulje sa žarnom niti stvaraju iznenađujuće veliku količinu topline. Prema Knowlesu, žarulja od 60 vata može u sobu ispustiti oko 50 vata topline. S druge strane, LED žarulja usporedive svjetline oslobađa samo jedan do dva vata, zbog čega je prelazak na LED rasvjetu vrlo isplativ potez u borbi protiv vrućine.

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Kako ispravno koristiti ventilatore?

Ventilatori sami po sebi ne hlade zrak, ali potiču njegovo strujanje i ubrzavaju isparavanje znoja, što stvara osjećaj hlađenja. Međutim, za optimalan učinak važno ih je ispravno koristiti. Inženjer navodi kako je ventilatore potrebno postaviti na razinu poda kako bi cirkulirali hladniji zrak, umjesto da samo potiskuju topli zrak u razini glave.

Navečer se preporučuje okrenuti ventilator prema prozoru kako bi izbacivao vrući zrak van. Učinak ventilatora može se dodatno pojačati postavljanjem posude s ledom ili zaleđenim bocama vode ispred njega.

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