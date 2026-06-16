Pri kupnji posteljine za ljeto važno je ovo: Ne nasjedajte na jednu od najvećih zabluda

Ljetne vrućine često pretvaraju noći u nemirno prevrtanje po krevetu, a potraga za hladnijom stranom jastuka postaje iscrpljujuća. Iako klimatizacijski uređaji mogu donijeti olakšanje, ključ za ugodan san tijekom sparnih noći često leži u odabiru posteljine.

Odabir pravih materijala može drastično utjecati na kvalitetu sna reguliranjem tjelesne temperature i osiguravanjem osjećaja svježine. Međutim, tržište je preplavljeno zbunjujućim terminima i marketinškim strategijama, zbog čega je teško razlučiti što je doista važno. Prema savjetima stručnjaka za tekstil i san, tajna nije nužno u visokoj cijeni ili što većem broju niti navedenom na etiketi, piše The Guardian.

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Vrste materijala su ključne

Stručnjaci su složni da su prirodni materijali apsolutni pobjednici za ljetne mjesece. Njihova sposobnost da "dišu", odnosno propuštaju zrak i upijaju vlagu, sprječava pregrijavanje i neugodan osjećaj ljepljivosti.

"Preporučujem prozračne materijale koji upijaju vlagu poput bambusa, lana i pamuka te savjetujem izbjegavanje materijala koji zadržavaju toplinu kao što su mikrovlakna i poliester", objašnjava Andrew Colsky, američki bihevioralni stručnjak za medicinu spavanja.

Pamuk

Pamuk je najrašireniji i najpopularniji izbor, i to s dobrim razlogom. Lagan je, prozračan i izdržljiv. Ipak, nije svaki pamuk isti. Za ljeto se posebno ističe pamuk s perkalnim tkanjem. Riječ je o jednostavnom, čvrstom tkanju koje rezultira laganom, mat tkaninom, poznatoj po svojoj "hrskavosti" i iznimnoj prozračnosti, slično osjećaju luksuzne hotelske posteljine.

S druge strane, pamuk satenskog tkanja, iako svilenkast na dodir, gušći je i zadržava više topline, što ga čini boljim izborom za hladnije dane.

Lan

Lan se smatra kraljem ljetnih materijala. Iako je u startu skuplji, njegove su prednosti neupitne. Lanena vlakna izuzetno su prozračna, upijaju znatno više vlage od pamuka i brzo se suše, što jamči osjećaj svježine tijekom cijele noći. Lan je prirodno termoregulirajući i hipoalergen.

Njegova jedina mana, ako se tako može nazvati, jest sklonost gužvanju, no mnogi upravo taj ležeran, pomalo naboran izgled smatraju dijelom njegova šarma. Dobra vijest je da svakim pranjem postaje sve mekši i ugodniji.

Bambus

Bambus je relativno nov igrač na tržištu, ali je brzo stekao popularnost. Posteljina od bambusove viskoze ili liocela nevjerojatno je meka, glatka i svilenkasta na dodir. Učinkovito odvodi vlagu i ima prirodna svojstva hlađenja, što je čini idealnom za osobe koje se pojačano znoje.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da treba obratiti pozornost na proces proizvodnje, koji nije uvijek ekološki najprihvatljiviji. Održivija alternativa sa sličnim svojstvima je Tencel (liocel), dobiven iz drvne celuloze u zatvorenom proizvodnom ciklusu, piše Wayfair.

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Dekodiranje etikete

Jedna od najvećih zabluda pri kupnji posteljine odnosi se na gustoću tkanja (eng. thread count), odnosno broj niti po kvadratnom inču tkanine. Dugo se smatralo da je "više uvijek bolje", no to je marketinški mit koji ljeti ne vrijedi. Za ljetnu posteljinu primjenjuje se suprotno pravilo: manje je više.

Previsoka gustoća tkanja, primjerice iznad 600 niti, stvara vrlo gustu i tešku tkaninu koja sprječava protok zraka i zadržava tjelesnu toplinu.

Nils Stene, izvršni direktor luksuznog brenda posteljina Norvegr, pojašnjava: "Iako visok broj niti rezultira glatkom završnom obradom, on zapravo čini materijal manje prozračnim i ograničava protok zraka".

Za ljeto, idealna gustoća tkanja za pamučnu posteljinu kreće se između 200 i 400. Ovaj raspon osigurava savršenu ravnotežu između mekoće, izdržljivosti i, što je najvažnije, prozračnosti. Važno je znati i da neki proizvođači umjetno "napuhuju" broj niti koristeći tanje, isprepletene dvolojne ili troslojne niti slabije kvalitete. Zato je umjesto slijepog vjerovanja brojkama važnije usredotočiti se na kvalitetu samog vlakna, poput dugovlaknastog pamuka (npr. egipatski ili pima) i vrstu tkanja.

Perkalno tkanje je najbolji izbor za vruće noći. Njegova jednostavna struktura tkanja "jedna nit preko, jedna ispod" stvara laganu i prozračnu tkaninu koja ostaje hladna na dodir. Nasuprot tome, satensko tkanje s gušćom strukturom "jedna nit ispod, tri ili četiri preko" stvara glatku i sjajnu površinu, ali je toplije i manje prozračno.

Pravilna njega za dugotrajnu svježinu

Kako bi ljetna posteljina zadržala svježinu i trajala što dulje, ključna je pravilna njega. Preporučuje se pranje jednom tjedno kako bi se uklonili znoj, masnoće i prašina. Potrebno je koristiti programe s nižom temperaturom, do 40 stupnjeva Celzija jer vruća voda može oštetiti i stisnuti prirodna vlakna. Treba izbjegavati omekšivače jer oni mogu stvoriti sloj na tkanini koji smanjuje njezinu sposobnost upijanja vlage i prozračnost.

Najbolja opcija za sušenje je na zraku, što vlaknima daje prirodnu svježinu. Ako se koristi sušilica, treba odabrati program s niskom temperaturom.

Na kraju sezone, prije spremanja, posteljinu je obavezno oprati i temeljito osušiti. Čuvati je treba na hladnom i suhom mjestu, idealno u prozračnim pamučnim vrećama, a ne u plastičnim kutijama koje zadržavaju vlagu i mogu uzrokovati plijesan.

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